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Власть

В Крыму регистрируют почти полторы сотни ложных вызовов скорой в месяц

16:19 понедельник, 14 декабря 2020
В Крыму регистрируют почти полторы сотни ложных вызовов скорой в месяц

фото © strana.ua

Ежемесячно экстренные службы регистрируют порядка полутора сотен ложных вызовов скорой медицинской помощи.

Об этом рассказал руководитель республиканского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

«Ежемесячно регистрируется порядка 140 ложных вызовов скорой помощи. Могу отметить, что этот показатель довольно небольшой: раньше ежемесячно регистрировалось порядка 230 таких звонков. Естественно, что мы должны направлять бригаду на любой вызов и нам заранее неизвестно, ложный он или нет», - рассказал Сергей Олефиренко.

Как ранее сообщалось, для обеспечения безопасности врачей все машины скорой медицинской помощи в республике будут оборудованы комплексами видеонаблюдения. Всего на каждый машине будет расположено четыре камеры: впереди, сзади, в кабине водителя и в медотсеке. Кроме того, последняя камера будет писать звук. Всего потребуется более 300 таких комплексов. Уже объявлен тендер на закупку и проведение работ по установке. Стоимость лота почти 16 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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