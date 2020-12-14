В Крыму рассекретили места мобильных засад камер-треног

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Следить будут не только за скоростью, но и за парковкой.

Госавтоинспекция Крыма опубликовала список мест, где с 14 по 20 декабря будут дежурить передвижные дорожные камеры. Адреса мобильных камер выбраны с учетом мест концентрации ДТП, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Так, у крымских обочин появятся комплексы автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения «Кордон-М», которые будут следить за скоростным режимом. Легальное время размещение комплексов видеофиксации — ежедневно с 7.00 до 19.00.

А в городах полуострова контролировать, как водители соблюдают правила парковки, будут при помощи систем «Паркон». Согласно официальному распоряжению, дежурить они могут с 9.30 до 18.00.

С точными координатами мобильных засад можно ознакомиться на официальном сайте МВД Республики Крым.

СМИ уже писали об участившихся случаях повреждения камер видеофиксации на дорогах полуострова. Для порчи имущества вандалы используют изощренные методы — от прострела солнечных батарей до разбивания кувалдой опоры с камерой и поджога комплекса видеофиксации с помощью автомобильной шины.

В тексте использованы материалы: Форпост

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