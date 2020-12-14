В Крыму при попытке перейти трассу «Таврида» погибла пенсионерка

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На трассе «Таврида» водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает УГИБДД МВД по Республике Крым.

«18:10 водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito 1963 года, двигаясь по автодороге «Таврида» со стороны Бахчисарая в направлении Симферополя допустил наезд на пешехода 1954 года рождения, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне видимости пешеходного перехода, не имея на одежде светоотражающих элементов. Диагноз: смертельно травмирована», - говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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