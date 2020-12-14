В Крыму похвастались, что собственную вакцину уже протестировали на животных

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Ученые Крымского федерального университета обнаружили формирование специфических антител у животных на две конструкции разработанной вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Оберемок.

Специалисты продолжают испытания вакцины на животных.

— Мы видим формирование специфических антител у кроликов на две конструкции нашей вакцины. На одну – очень хорошо, на вторую – немного слабее. Кроме того, мы пошли от обратного: взяли биоматериал людей, зараженных коронавирусом, добавили к сыворотке кроликов, в которой на введенные конструкции вакцины должны были сформироваться антитела, и увидели, что в некоторых случаях (примерно в одном из шести) идет реакция преципитации, то есть реакция формирования комплекса антиген-антитело. Это говорит о том, что у болеющего человека формируются антитела к некоторым частям генома коронавируса, таким же, которые мы «записываем» в нашу вакцину. Это положительные вещи, – рассказал доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

По его словам, вакцина работает, но говорить о ее эффективности пока рано. Для этого необходимо провести еще комплекс исследований.

— Сейчас мы экспериментируем с введением различных конструкций вакцины кроликам. Кроме того, вуз закупил гуманизированных мышей, которых можно заражать человеческим коронавирусом. Уже в новом году мы планируем сравнить течение болезни у мышей из контрольной группы и у мышей, которых мы вакцинировали нашей вакциной перед заражением. Мы должны убедиться в постоянном формировании антител у животных на введенные конструкции, найти оптимальную дозу вакцины, проанализировать физиологические и биохимические параметры животных с целью оценки возможного побочного действия вакцины. Только после этого мы можем перейти к клиническим испытаниям на человеке, – добавил Владимир Оберемок.

Оригинальная вакцина от коронавируса, синтезированная учеными Крымского федерального университета, состоит из олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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