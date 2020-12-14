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Происшествия

В Крыму кто-то сжег венки у Вечного огня

14:02 понедельник, 14 декабря 2020
Саки

В крымском городе Саки вандалы сожгли венки на мемориале «Вечный огонь».

Об этом рассказал глава администрации города Александр Овдиенко.

«Вандалы сожгли памятные венки у городского мемориала «Вечный огонь». Мы их возложили в день Героев Отечества. К сожалению, это уже второй подобный случай. Сейчас коммунальные службы привели там все в порядок», - заявил Александр Овдиенко.

Он отметил, что уже обсудил инцидент с местным руководством МВД.

«Городской отдел полиции занимается этим вопросом, и реакция на такой поступок будет соответствующая. Ждать, что у тех, кто это сделал, проснется совесть – не приходится, но рано или поздно мы их найдем», - сказал глава Сак..

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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