Новый год в Крыму
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В Крыму Деды Морозы со Снегурочками запасаются справками для работы на утренниках
фото © qrim.org
Уже через неделю в детских садах Крыма пройдут новогодние утренники. Несмотря на меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, проведение детских праздничных мероприятий решили не отменять.
Под запретом оказалось лишь появление Деда Мороза и Снегурочки. ФАН выяснил, кто сыграет роль главных новогодних героев на празднике у дошколят, а также сколько зарабатывают сами артисты, поздравляя детишек с праздниками.
Волшебники скучают
Оптимальным выходом из сложившейся ситуации в большинстве дошкольных образовательных учреждений сочли перевоплощение в Деда Мороза кого-то из сотрудников. Идею поддержали не только руководители ДОУ, но и сами родители.
«В этом году огоньки на елке зажжет наш сторож. С ролью Снегурочки еще не определились, но тоже кто-то из коллектива. Костюмы берем в аренду. Жаль, конечно, что профессионального артиста пригласить не разрешили. Но это куда лучше, чем если бы вообще запретили проведение утренников. Детки готовятся и очень ждут Деда Мороза с подарками. Отмена праздника была бы для них большим разочарованием» - рассказала председатель родительского комитета Алена одного из детских садов Симферополя.
Профессиональные Деды Морозы тоскуют по утренникам в детских садах. В условиях введенных ограничительных мер представителям ивент-индустрии остается довольствоваться немногочисленными мероприятиями в частных детских садах, арт-студиях, спортивных и творческих секциях.
«Были предварительные договоренности с детсадами. Но потом некоторые родители высказались против, и все отменилось. Сейчас планируются утренники в танцевальной школе, школе тхэквондо» - рассказала исполнительница роли Снегурочки Ангелина Бабичева.
По словам профессиональной артистки, трендом этого года также стали мини-корпоративы на детских площадках в спальных микрорайонах. Родители с одного или нескольких соседних домов объединяются и приглашают Деда Мороза со Снегурочкой поздравить детей прямо во дворах.
«Печально, что утренники в основной своей массе в этом году оказались под запретом для нас. Одно дело, когда праздник проводит артист со стажем, и другое дело, когда человек без опыта. Это и уровень костюмов, и программа. Маленькие зрители еще более дотошны и щепетильны, чем взрослые. В моей практике были случаи, когда у Деда Мороза проверяли валенки – настоящие или нет. Снегурочку просили подергать за косички, чтобы удостовериться, что не парик» - отметила собеседница ФАН.
В Крыму стоимость услуг профессиональных Деда Мороза и его внучки варьируется от 4000 до 7000 рублей. В дни пиковой нагрузки наиболее популярные артисты проводят по 4-6 утренников в день. Разумеется, наличие справки об отсутствии коронавирусной инфекции не стало бы для них поводом отказываться от заказов (тест стоит 1500-2000 рублей).
«Мы работаем с детьми, и с пониманием относимся ко всем требованиям. Санитарные книжки у нас есть, они ежегодно обновляются. Справки об отсутствии COVID также не стали бы проблемой. Тем более, что делать мы их все равно будем, так как пойдем поздравлять деток на дому, в квартирах. Но в этом году вход в государственные сады закрыт даже со справкой», - пояснил Дед Мороз Роман Сеферов.
Кстати, за проведение корпоратива (пока еще не вступили ограничения в силу - 20 декабря) самая популярная новогодняя пара возьмет за поздравления больше примерно на 2-3 тысячи рублей.
Не у дел в этом году остались не только Деды Морозы со Снегурочками, но и фотографы и видеографы. Запрет на проведение массовых праздников в детских садах с привлечением сторонних лиц появился еще в июле этого года. Увидеть новогодние выступления своих чад родители смогут лишь в фотоотчетах и видеоотчетах, снятых самими воспитателями.
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