В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом

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За 13 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 289 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4700 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 19 человек, выздоровевших за весь период – 14 482 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19. Перенесшие заражение коронавирусом люди могут испытывать слабость, быструю утомляемость, нарушение когнитивных функций. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение, тахикардию, предупредили в Роспотребнадзоре.

Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших от 13 до 88 лет.

Минздрав Крыма: труп не лежал целые сутки в палата с ковид-больными. В Министерстве здравоохранения Крыма опровергли информацию о трупе, пролежавшем целые сутки в палате с COVID-положительными пациентами.

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.