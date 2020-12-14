В керченской больнице приостановили плановую запись к терапевту

Теперь на прием могут приходить только те, у кого есть признаки болезни.

В «Керченской больнице № 1 им. Н.И. Пирогова» приостановили плановую запись к терапевту. Об этом в регистратуре больницы сообщили в комментарии Керчь.ФМ.

Теперь попасть на прием к терапевту возможно, если у пациента есть температура, явные признаки болезни или подтвержден коронавирус.

«Работаем в экстренном режиме», – сказали в регистратуре.

Ранее в СМИ массово обращались читатели с жалобами на большие очереди в больнице.

Ранее сообщалось, что в одной из аптек Евпатории завышали цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших.

В тексте использованы материалы: Керчь.ФМ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом. За 13 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Перинатальный центр Крыма побил рекорд по количеству родов. С начала года родилось на 1 000 детей больше, чем в 2019 году.

В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19. Перенесшие заражение коронавирусом люди могут испытывать слабость, быструю утомляемость, нарушение когнитивных функций. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение, тахикардию, предупредили в Роспотребнадзоре.

Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших от 13 до 88 лет.