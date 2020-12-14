Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки скончалось пять пациентов с коронавирусом ● В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом ● Севастопольским школьникам температуру будут измерять роботы ● В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19 ● Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки
В керченской больнице приостановили плановую запись к терапевту
Теперь на прием могут приходить только те, у кого есть признаки болезни.
В «Керченской больнице № 1 им. Н.И. Пирогова» приостановили плановую запись к терапевту. Об этом в регистратуре больницы сообщили в комментарии Керчь.ФМ.
Теперь попасть на прием к терапевту возможно, если у пациента есть температура, явные признаки болезни или подтвержден коронавирус.
«Работаем в экстренном режиме», – сказали в регистратуре.
Ранее в СМИ массово обращались читатели с жалобами на большие очереди в больнице.
Ранее сообщалось, что в одной из аптек Евпатории завышали цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших.
В тексте использованы материалы: Керчь.ФМ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом. За 13 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Перинатальный центр Крыма побил рекорд по количеству родов. С начала года родилось на 1 000 детей больше, чем в 2019 году.
В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19. Перенесшие заражение коронавирусом люди могут испытывать слабость, быструю утомляемость, нарушение когнитивных функций. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение, тахикардию, предупредили в Роспотребнадзоре.
Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших от 13 до 88 лет.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 77 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В Крыму при попытке перейти трассу «Таврида» погибла пенсионерка
На трассе «Таврида» водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.
В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом
За 13 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Мужчина поджег микроавтобус с людьми на Южнобережном шоссе в Крыму
Микроавтобус Mercedes Sprinter сгорел на Южнобережном шоссе в районе поселка Ай-Даниль в Крыму.
11 декабря
В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19
Перенесшие заражение коронавирусом люди могут испытывать слабость, быструю утомляемость, нарушение когнитивных функций. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение, тахикардию, предупредили в Роспотребнадзоре.