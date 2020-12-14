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Власть

В Гидрометцентре назвали условия для улучшения водной ситуации в Крыму

20:27 понедельник, 14 декабря 2020
В Гидрометцентре назвали условия для улучшения водной ситуации в Крыму

фото © Новости Крыма

Ситуация с водой в Крыму может улучшиться с помощью активного и мощного циклона, которого, к сожалению, в ближайшее время не предвидится.

Об этом сообщила начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Она пояснила, что точное количество осадков, которое должно выпасть для наполнения крымских водохранилищ, специалисты подсчитать не могут.

«Для улучшения ситуации нужен выход активного циклона, который принес бы очень сильные дожди и обильные ливни – больше 50 мм осадков, чтобы выпадали они, допустим, не более чем за 12 часов. И желательно, чтобы эти дожди с прохождением холодного фронта переходили в снегопады. Пока таких циклонов мы не видим – смотрим на перспективу, но ничем не можем порадовать», - заключила специалист.

Как ранее сообщалось, благодаря обильным осадкам и притоку дождевой воды в водопады, которые питают Южный берег Крыма, некоторые потребители получат воды больше остальных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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