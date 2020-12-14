В Гидрометцентре назвали условия для улучшения водной ситуации в Крыму

фото © Новости Крыма

Ситуация с водой в Крыму может улучшиться с помощью активного и мощного циклона, которого, к сожалению, в ближайшее время не предвидится.

Об этом сообщила начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Она пояснила, что точное количество осадков, которое должно выпасть для наполнения крымских водохранилищ, специалисты подсчитать не могут.

«Для улучшения ситуации нужен выход активного циклона, который принес бы очень сильные дожди и обильные ливни – больше 50 мм осадков, чтобы выпадали они, допустим, не более чем за 12 часов. И желательно, чтобы эти дожди с прохождением холодного фронта переходили в снегопады. Пока таких циклонов мы не видим – смотрим на перспективу, но ничем не можем порадовать», - заключила специалист.

Как ранее сообщалось, благодаря обильным осадкам и притоку дождевой воды в водопады, которые питают Южный берег Крыма, некоторые потребители получат воды больше остальных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

СК завершил расследование дела экс-вице-премьера Крыма Нахлупина. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина и других экс-чиновников Валентина Дукорского и Ярослава Сливки, обвиняемых в получении крупной взятки.

«Будет жесткий конкурс»: на пост мэра Ялты претендует четыре кандидата. На самом деле конкурс является лишь формальностью, лично Аксенов решил, что мэром Ялты будет Янина Павленко.

Отставка возможна: проблема водоснабжения Крыма «топит» Аксенова. В Крыму вновь поднят вопрос об отставке Аксенова.

Чиновников в Крыму будут увольнять за участие в корпоративах. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал увольнять с госслужбы чиновников, которые будут замечены на новогодних корпоративах. Депутатов за подобные новогодние проступки буду исключать из партии.