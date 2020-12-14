Происшествия
У симферопольца в баре девушка украла свыше полумиллиона рублей
Сотрудниками полиции по горячим следам задержана жительница Симферополя по подозрению в краже.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от 38-летнего местного жителя о том, что в одном из баров города кто-то украл из его сумки больше 600 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Симферополю оперативно отреагировали на обращение гражданина и в очень короткий срок, по горячим следам задержали подозреваемую – 31-летнюю жительницу Симферополя.
Женщина пояснила, что потерпевший отдыхал в баре в веселой компании девушек, среди которых была и она. Поздно ночью, когда изрядно выпивший мужчина вышел покурить, девушка воспользовалась его уязвимым состоянием и похитила из его сумки крупную сумму денег. Не удержалась от большого соблазна.
Дома у подозреваемой полицейские произвели обыск и изъяли большую часть похищенных денег. Девушка успела потратить тридцать тысяч.
Следователем отдела полиции Центральный УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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