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Власть

Стало известно куда власти Крыма потратят 70 млн долларов, вырученных за продажу «Массандры»

19:46 понедельник, 14 декабря 2020
Стало известно куда власти Крыма потратят 70 млн долларов, вырученных за продажу «Массандры»

фото © firestock.ru

Часть денег, полученных Крымом от продажи предприятия «Массандра», направят на медицину, ЖКХ, соцполитику и образование.

Об этом во время выступления в крымском парламенте сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.

«Часть прогнозных доходов от реализации вышеуказанных акций – 2 млрд 837 млн рублей планируется в данном бюджете (на 2021 год направить на следующие расходы: министерству здравоохранения 1 млрд 217 млн рублей», – сообщила Кивико.

В частности, на покупку лекарств для льготных категорий граждан потратят 831 млн рублей, на средства индивидуальной защиты бригадам «скорой помощи» – 134 млн рублей, на обеспечение работы санитарной авиации – 10,9 млн рублей. Еще 215,6 млн рублей потратят на выплаты медработникам, помогающим пациентам с COVID-19.

«Министерству жилищно-коммунального хозяйства: на предоставление субсидий юрлицам на возмещение недополученных доходов, которые возникли между экономически обоснованным тарифом и тарифами для населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 1 млрд 6 млн рублей», – добавила Кивико.

Минтруда и соцзащиты Крыма получит 155,4 млн рублей на выдачу 161 сертификата для приобретения жилья семьями с детьми.

Минобраз получит 29 млн рублей на покупку учебников по русскому языку для учеников 8-9 классов, а «Крымпатриотцентр» получит 23 млн рублей на поддержку добровольческой и волонтерской деятельности.

Еще 100 млн рублей потратят на покупку передвижной телерадиостанции, а 160 млн рублей минфин направит в резервный фонд правительства Крыма.

Ранее сегодня состоялись торги по приватизации «Массандры». Предприятие купила дочерняя компания банка «России» ООО «Южный проект» за 5,327 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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