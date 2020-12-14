Стадион «Авангард» в Ялте готов только наполовину

Подрядная организация почти наполовину выполнила работы на спорткомплексе «Аванград», сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

На физкультурно-оздоровительном комплексе «Аванград», который расположен в Ялте Республики Крым проведение строительно-монтажных работ в скором времени достигнет отметки в 50%. Реализация всех запланированных работ предусмотрена региональным проектом «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

В настоящее время выполняются работы по подведению всех коммуникаций к спортивным полям, беговым дорожкам и административным зданиям, а также осуществляется целый ряд различных монолитных устройств. Касательно внутренних работ, устанавливаются системы вентиляции и кондиционирования, облицовываются стены и напольные покрытия керамогранитной плиткой, штукатурятся 1 и 2 этажи, монтируются отопительные радиаторы и др. Ежедневно на объекте задействовано не менее 170 человек и более 10 единиц тяжелой и специальной техники.

Согласно заключенному муниципальному контракту, учебно-тренировочный центр будет возведен к концу 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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