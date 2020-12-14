Севастопольским школьникам температуру будут измерять роботы

До конца года в Севастополь поступят 76 роботов с функцией измерения температуры, распознавание лиц и дезинфекцией рук.

Об этом шла речь на заседании правительства региона.

«Денис Валентинович Мантуров (Министр промышленности и торговли РФ – ред.) у нас был в Севастополе и обещал одну из первых партию направить в город. Это специальные роботы, которые общаются с детьми, измеряют температуру и так далее. Я так понимаю, что поставка будет в ближайшее время. Пока ребятишки на каникулах будут надо это все установить», - сказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Доставка будет в этом году, 76 комплексов, во все школы. Все школы будут обеспечены», - уточнили на заседании.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Школьники Севастополя уйдут на трехнедельные каникулы. Каникулы в школах Севастополя, спортивных секциях и учреждениях дополнительного образования начнутся 21 декабря и продлятся до 10 января.

В Евпатории подростки ограбили магазин ради двух букетов алых роз. Каждое утро евпаторийский бизнесмен Владимир* приходит в свой цветочный киоск на Проспекте Победы, чтобы перед открытием полить растения, выставить их на витрину и встречать первых покупателей.

Зимние каникулы у крымских школьников начнутся 31 декабря. Новогодние каникулы в крымских школах начнутся в последний день декабря.

В Крыму рассказали о конфликтах между учениками и учителями. В Республике Крым не единичны случаи, когда учителя грубо разговаривают с учениками.