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Севастопольским школьникам температуру будут измерять роботы

07:10 понедельник, 14 декабря 2020
Севастополь

До конца года в Севастополь поступят 76 роботов с функцией измерения температуры, распознавание лиц и дезинфекцией рук.

Об этом шла речь на заседании правительства региона.

«Денис Валентинович Мантуров (Министр промышленности и торговли РФ – ред.) у нас был в Севастополе и обещал одну из первых партию направить в город. Это специальные роботы, которые общаются с детьми, измеряют температуру и так далее. Я так понимаю, что поставка будет в ближайшее время. Пока ребятишки на каникулах будут надо это все установить», - сказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Доставка будет в этом году, 76 комплексов, во все школы. Все школы будут обеспечены», - уточнили на заседании.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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