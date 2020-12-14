Коронавирус в Крыму
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Севастопольским школьникам температуру будут измерять роботы
До конца года в Севастополь поступят 76 роботов с функцией измерения температуры, распознавание лиц и дезинфекцией рук.
Об этом шла речь на заседании правительства региона.
«Денис Валентинович Мантуров (Министр промышленности и торговли РФ – ред.) у нас был в Севастополе и обещал одну из первых партию направить в город. Это специальные роботы, которые общаются с детьми, измеряют температуру и так далее. Я так понимаю, что поставка будет в ближайшее время. Пока ребятишки на каникулах будут надо это все установить», - сказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
«Доставка будет в этом году, 76 комплексов, во все школы. Все школы будут обеспечены», - уточнили на заседании.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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