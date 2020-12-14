Россиянам сказали, что рубль скоро очень сильно укрепится по отношению к доллару

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Российская валюта еще не реализовала свой потенциал и в долгосрочной перспективе вполне может укрепиться до 65 рублей за доллар.

Об этом заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, пишут РИА Новости.

Сегодня, 14 декабря, Центробанк установил курс доллара в размере 73 рубля. Однако Стин Якобсен считает, что рубль недооценен, а его реальная цена 65 рублей за доллар.

По его словам, 2021-й станет «годом сырьевых товаров», и имеющиеся у России мощности принесут ей преимущество.

«Торговать парой USD/RUB (доллар-рубль) относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 руб. за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей», — сказал Якобсен.

В начале октября главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман заявил, что повторный карантин в сочетании с негативным развитием других событий может привести к тому, что курс доллара к концу года составит 80–85 рублей.

К стремительному росту курса доллара может привести решение ЦБ о дополнительной продаже валюты на 2,9 млрд рублей в день, сказал аналитик. Согласно его прогнозу, до конца года динамика рубля будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Новости

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