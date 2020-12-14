Прогноз погоды в Крыму на понедельник 14 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 14 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 8 до 18, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 77 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 10 градусов. Ветер юго-восточный 19 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 30 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 7 градусов. Ветер восточный 24 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер восточный 27 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 88 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 95 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 11, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 7, в Сочи - 14, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму. В предстоящую неделю Крым окутают облака, однако осадков не предвидится, а в понедельник воздух прогреется до +17.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 12 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 12 декабря.

Похолодание ожидается в Крыму на следующей неделе. Дневная температура воздуха в Крыму снизится до 5-10 градусов выше нуля на следующей неделе.

Надеяться на снег крымчанам пока не стоит. Начало зимы в Крыму снежным не будет.