Происшествия
Потерявшихся в Крыму туристов искали в тумане и нашли в пещере
Группа из одиннадцати человек заблудилась в горах Крыма вечером в воскресенье.
Потерявшихся путешественников пришлось разыскивать спасателям Белогорского отряда «КРЫМ-СПАС», сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Просьба о помощи поступила в дежурную диспетчерскую службу в половине девятого вечера. Спасателям сообщили, что группа туристов, отправившаяся в район Караби-Яйлы, в установленное время не вышла на связь.
На поиски пропавшей группы у отправившихся на место сотрудников службы ушло полтора часа. В итоге, одного участника похода обнаружили в районе пещеры «Виола», остальные десять человек находились в самой пещере.
«В связи с опустившимся туманом, а также темным временем суток, спасатели проконтролировали подъем группы из пещеры и сопроводили туристов до выезда на автодорогу Белогорск – Межгорье. В медицинской помощи они не нуждались», - сообщили в спасательном ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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