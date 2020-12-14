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Происшествия

Потерявшихся в Крыму туристов искали в тумане и нашли в пещере

16:48 понедельник, 14 декабря 2020

Группа из одиннадцати человек заблудилась в горах Крыма вечером в воскресенье.

Потерявшихся путешественников пришлось разыскивать спасателям Белогорского отряда «КРЫМ-СПАС», сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Просьба о помощи поступила в дежурную диспетчерскую службу в половине девятого вечера. Спасателям сообщили, что группа туристов, отправившаяся в район Караби-Яйлы, в установленное время не вышла на связь.

На поиски пропавшей группы у отправившихся на место сотрудников службы ушло полтора часа. В итоге, одного участника похода обнаружили в районе пещеры «Виола», остальные десять человек находились в самой пещере.

«В связи с опустившимся туманом, а также темным временем суток, спасатели проконтролировали подъем группы из пещеры и сопроводили туристов до выезда на автодорогу Белогорск – Межгорье. В медицинской помощи они не нуждались», - сообщили в спасательном ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Возле водопада Учан-Су заблудились туристы, одна из них пострадала. На туристической тропе Штангеевской под Ялтой заблудились двое туристов, одна из них пострадала, из-за чего потребовалась помощь спасателей в эвакуации.

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