Потерявшихся в Крыму туристов искали в тумане и нашли в пещере

Группа из одиннадцати человек заблудилась в горах Крыма вечером в воскресенье.

Потерявшихся путешественников пришлось разыскивать спасателям Белогорского отряда «КРЫМ-СПАС», сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Просьба о помощи поступила в дежурную диспетчерскую службу в половине девятого вечера. Спасателям сообщили, что группа туристов, отправившаяся в район Караби-Яйлы, в установленное время не вышла на связь.

На поиски пропавшей группы у отправившихся на место сотрудников службы ушло полтора часа. В итоге, одного участника похода обнаружили в районе пещеры «Виола», остальные десять человек находились в самой пещере.

«В связи с опустившимся туманом, а также темным временем суток, спасатели проконтролировали подъем группы из пещеры и сопроводили туристов до выезда на автодорогу Белогорск – Межгорье. В медицинской помощи они не нуждались», - сообщили в спасательном ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели сняли мужчину с горы Таракташ в районе Судака. Вчера в службу спасения поступило сообщение о том, что в ГО Судак, в районе горы Таракташ, мужчина 1987 г.р. не может спустится вниз со скального участка.

Возле водопада Учан-Су заблудились туристы, одна из них пострадала. На туристической тропе Штангеевской под Ялтой заблудились двое туристов, одна из них пострадала, из-за чего потребовалась помощь спасателей в эвакуации.

С горы Аю-Даг эвакуировали туристов с детьми. В службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Аю-Даг в Крыму заблудились четверо туристов, 2 из них дети 9 и 11 лет.

«Магическое число»: количество несчастных случаев в горах Крыма снизилось на 13 процентов. Количество случаев травматизма в горнолесной местности Крыма снизилось за год на 13%.