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Происшествия

Полицейские в Симферополе задержали наркокурьера-иностранца

11:19 понедельник, 14 декабря 2020
Севастополь

Симферопольские полицейские задержали «закладчика» наркотиков из другого государства, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, сотрудники ППС задержали 24-летнего молодого человека, у которого нашли в сумке наркотики. Дома у подозреваемого также обнаружили порядка двухсот полимерных пакетов с запрещенными веществами.

По результата экспертизы выяснилось, что найденное является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона массой около 150 граммов – и мефедроном массой около 50 граммов.

Как рассказал сам задержанный, он приехал в Крыму в начале текущего года из другого государства на заработки, получил координаты расположения наркотиков в лесу и забрал их для дальнейшей продажи с помощью «закладок».

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».

Подозреваемому грозит до двадцати лет лишения свободы. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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