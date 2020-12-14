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Власть

Перинатальный центр Крыма побил рекорд по количеству родов

07:40 понедельник, 14 декабря 2020

С начала года родилось на 1 000 детей больше, чем в 2019 году.

В этом году в Республиканском перинатальном центре приняли уже 4 300 родов. Об этом сообщили представители центра.

В перинатальном центре с начала года приняли 4 300 родов, что на тысячу больше, чем в прошлом году. Это, по словам медиков, рекорд.

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