Власть
Перинатальный центр Крыма побил рекорд по количеству родов
С начала года родилось на 1 000 детей больше, чем в 2019 году.
В этом году в Республиканском перинатальном центре приняли уже 4 300 родов. Об этом сообщили представители центра.
В перинатальном центре с начала года приняли 4 300 родов, что на тысячу больше, чем в прошлом году. Это, по словам медиков, рекорд.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших от 13 до 88 лет.
Минздрав Крыма: труп не лежал целые сутки в палата с ковид-больными. В Министерстве здравоохранения Крыма опровергли информацию о трупе, пролежавшем целые сутки в палате с COVID-положительными пациентами.
Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.
Снова антирекорд: в Крыму 350 новых заражений коронавирусом. За 12 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 14 декабря фото
Сегодня, 14 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
«Кровавый Бэтмен»: Поклонская странно отреагировала на план силового захвата Крыма
«Сказочный идиотизм» и «кровавый Бэтмен» - так депутаты Госдумы РФ от Крыма оценили инициативу бывшего посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного вернуть полуостров силой.
«Крым не научился жить по средствам»: расходы бюджета снова снижаются
Совет министров Крыма одобрил проект бюджета на 2021 год. Документ уже согласован с министерством финансов России, и будет вынесен на обсуждение в парламенте Крыма.
Уступает в 10 раз: туроператоры сравнили Крым с Турцией
Представители российских туроператоров сравнили качество отдыха в Крыму и Турции и назвали главные недостатки курортов полуострова.
вчера
В Крыму запретят жарить шашлыки в частных дворах
23 часа назад
Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших от 13 до 88 лет.