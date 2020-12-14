Перинатальный центр Крыма побил рекорд по количеству родов

С начала года родилось на 1 000 детей больше, чем в 2019 году.

В этом году в Республиканском перинатальном центре приняли уже 4 300 родов. Об этом сообщили представители центра.

В перинатальном центре с начала года приняли 4 300 родов, что на тысячу больше, чем в прошлом году. Это, по словам медиков, рекорд.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших от 13 до 88 лет.

Минздрав Крыма: труп не лежал целые сутки в палата с ковид-больными. В Министерстве здравоохранения Крыма опровергли информацию о трупе, пролежавшем целые сутки в палате с COVID-положительными пациентами.

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.

Снова антирекорд: в Крыму 350 новых заражений коронавирусом. За 12 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.