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Власть

«Ничего нового»: Аксенов опять пообещал «раздать на орехи» чиновникам

21:12 понедельник, 14 декабря 2020
«Ничего нового»: Аксенов опять пообещал «раздать на орехи» чиновникам

фото © Uznayvse.ru

В Крыму заработает специальная оперативная группа, которая займемся расследованием случаев недобросовестной отработки обращений от граждан.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Слабый анализ по обращениям. Слабый анализ производится должностными лицами. Видим, что по значительной части обращений, это касается и теплоснабжения, и водоснабжения, людей футболят. (…) Коллеги, так не пойдет, работу качественно в этом направлении нужно усиливать. Сегодня создали рабочую группу, которая по всем обращениям, где футболили людей, будет проводить расследование, — сообщил глава Крыма.

При этом Сергей Аксенов подчеркнул, что к ответственности в случае выявления нарушений будут привлекать не исполнителей, а непосредственно руководителей:

— Исполнителей почему наказывать? Их не инструктируют, дополнительных указаний не дают, соответственно. Поэтому тот руководитель, кто отвечает, и будет получать по полной «на орехи», — пояснил глава.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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