Названы новые пичины роста цен на продукты питания в Крыму

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Продукты питания в крупных торговых сетях и рынках Крыма стали дорожать на глазах. Эксперты указывают на несколько причин повышения цен.

Первая и самая очевидная - сезонность. Перед Новым годом, уже традиционно, дорожают как продуты питания, так и другие товары.

Вторая, более серьезная и глобальная, мировой рост цен на продовольствие. В сочетании с третьей причиной, ставкой нашей страны на экспорт сельхозпродукции, получаем такой результат.

«Это можно нивелировать в том числе и тем, чтобы отредактировать стратегию экспорта российского в сторону, прежде всего, насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен на вот эти ключевые товары агропромышленного комплекса. ну а потом уж наращивать экспорт в ту или иную страну», - заявил директор института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского Виктор Реутов.

Еще одна причина удорожания продуктов - девальвация рубля. Это, по большей части, касается овощей и фруктов, доля импорта которых в нашу страну очень высокая. Поэтому чем слабее рубль, тем дороже эти товары.

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