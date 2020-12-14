Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +18
море +11

Власть

Назначены прокуроры двух районов Симферополя

10:28 понедельник, 14 декабря 2020
Симферополь

Приказами Генерального прокурора РФ назначены прокуроры Железнодорожного и Киевского районов Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Так, на должность прокурора Железнодорожного района города назначен старший советник юстиции Алексей Радченко.

Алексей Викторович родился в 1982 году в Волгограде. Свою профессиональную деятельность начал в 2005 году с должности следователя прокуратуры Калачевского района Волгоградской области. До назначения на должность в Симферополе работал прокурором Тракторозаводского района Волгограда.

Прокурором Киевского района Симферополя стал старший советник юстиции Вадим Сидоренко.

Вадим Николаевич родился в 1977 году в Ставропольском крае. В 2003 году начал работать помощником прокурора Лазаревского района Сочи Краснодарского края. До назначения в Симферополь занимал должность Назрановского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму запретят жарить шашлыки в частных дворах. Власти решили запретить разводить огонь во дворах частных домов с 1 января 2021 года в связи с введением новых правил противопожарного режима.

В Севастополье прокуратура проиграла суд о закрытии дельфинария в Артбухте. Севастопольская природоохранная прокуратура проиграла суд против владельцев дельфинария в Артбухте.

Мучителям животных в Севастополе выставили претензию в миллион рублей. Дальше город будет следить за собаками в приюте онлайн.

Браконьеры на Донузлаве выловили креветок на 1,9 млн рублей. На берегу озера Донузлав в Черноморском районе задержали двух браконьеров, в их сетях оказался крупный улов креветок, сообщает пресс-служба МВД России.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 77 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Происшествия
В Крыму при попытке перейти трассу «Таврида» погибла пенсионерка

В Крыму при попытке перейти трассу «Таврида» погибла пенсионерка

На трассе «Таврида» водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом

В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом

За 13 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19

Перенесшие заражение коронавирусом люди могут испытывать слабость, быструю утомляемость, нарушение когнитивных функций. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение, тахикардию, предупредили в Роспотребнадзоре.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации