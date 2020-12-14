Назначены прокуроры двух районов Симферополя

Приказами Генерального прокурора РФ назначены прокуроры Железнодорожного и Киевского районов Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Так, на должность прокурора Железнодорожного района города назначен старший советник юстиции Алексей Радченко.

Алексей Викторович родился в 1982 году в Волгограде. Свою профессиональную деятельность начал в 2005 году с должности следователя прокуратуры Калачевского района Волгоградской области. До назначения на должность в Симферополе работал прокурором Тракторозаводского района Волгограда.

Прокурором Киевского района Симферополя стал старший советник юстиции Вадим Сидоренко.

Вадим Николаевич родился в 1977 году в Ставропольском крае. В 2003 году начал работать помощником прокурора Лазаревского района Сочи Краснодарского края. До назначения в Симферополь занимал должность Назрановского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры.

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