Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● В керченской больнице приостановили плановую запись к терапевту ● В Крыму за сутки скончалось пять пациентов с коронавирусом ● В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом ● Севастопольским школьникам температуру будут измерять роботы
Крымские чиновники занижают данные по смертности от коронавируса
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Данные чиновников Крыма и Севастополя по числу умерших от коронавируса не сходятся с цифрами с Росстата.
Федеральная служба государственной статистики опубликовала информацию о числе зарегистрированных умерших с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции за октябрь 2020 года. И согласно данным Росстата в РК за этот месяц непосредственно от ковида скончались 137 человек: у 102 из них вирус был идентифицирован, у 35 – нет. Еще 115 зараженных крымчан умерли от других причин, но у 6 из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.
Между тем, минздрав РК в октябре сообщил всего о 73 умерших от COVID-19, а статистику смертности зараженных от других причин в республике не публикуют с начала июля. Получается, что данные крымских чиновников занижены примерно на треть – и это если учитывать данные Росстата об умерших с идентифицированным вирусом. Если же брать всех, скончавшихся непосредственно от ковида, то цифры крымского минздрава ниже федеральных почти в 2 раза.
Отметим, что Росстат в своей статистике опираются на данные ЗАГСов, которые, в свою очередь, используют информацию из медицинского заключения о смерти, сделанного в больнице или морге.
В Севастополе статистика смертности тоже расходится с федеральной, но несущественно и в обратную сторону. По данным местных чиновников в октябре в городе от коронавируса скончался 41 человек. А по информации Росстата – 39 (у всех вирус идентифицирован), еще у одного севастопольца причиной смерти стало другое заболевание, причем вирус на его развитие существенного влияния не оказал.
В тексте использованы материалы: Новый день
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