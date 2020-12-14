«Крым не научился жить по средствам»: расходы бюджета снова снижаются

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Совет министров Крыма одобрил проект бюджета на 2021 год. Документ уже согласован с министерством финансов России, и будет вынесен на обсуждение в парламенте Крыма.

Расходная часть нового бюджета уменьшится, по сравнению с 2020-м, и составит 150 миллиардов рублей против 218 миллиардов в прошлом году.

При этом планируемый дефицит крымского бюджета на 2021 год составит 1,4 миллиарда рублей. Предварительно на 2022 и 2023 годы дефицит не предусмотрен, а объем доходов и расходов установлен в размере 166,4 миллиардов рублей и 227,1 миллиардов рублей соответственно. Для выравнивания сметы власти Крыма возлагают надежды на ряд приватизаций ранее «национализированного» украинского имущества на полуострове.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что уменьшение доходов крымского бюджета вовсе не говорит о негативных экономических тенденциях:

«Это не связано с пандемией, это окончание части мероприятий федеральной целевой программы – на около 40 миллиардов рублей у нас будет меньше поступлений в 2021 году. А на 2023, 2024 и 2025 годы у нас в общей сложности добавлено в ФЦП по поручению президента 300 миллиардов рублей, 40 миллиардов рублей – на водоснабжение. Плюс на дороги – через Бахчисарай на Ялту, Белогорск-Приветное: они пока в резерве, обсуждаем, решение будет принято окончательно до конца декабря».

Крымский экономический обозреватель Александр Басов высказал мнение, что уменьшение дотаций высветило давнюю проблему крымского бюджета.

– Действительно, министр финансов Крыма Ирина Кивико утверждает, что данные показатели связаны с завершением строительства федеральной трассы «Таврида». Так что в следующем году картина формирования доходной части бюджета будет более удручающей, чем обычно. К сожалению, Крым не научился жить по средствам и самостоятельно зарабатывать. Главная причина в том, что ни региональные власти, ни российское государство не заинтересованы в развитии предпринимательства и не способствуют ему. Прежде всего они делают ставку на государственные активы, государственные предприятия, которые, как правило, малоэффективны и убыточны. Поэтому крымский бюджет будет по-прежнему примерно на две трети состоять из дотаций федерального бюджета, и менее чем одну треть – 22% – составят собственные поступления, прежде всего налоговые.

По данным Александра Басова, большую часть – около 42% таких поступлений в Крыму обеспечивает налог на доходы физических лиц.

– На втором месте – акцизы на алкоголь, топливо и другие товары. И только на третьем месте, с 15% и показателем в 7 миллиардов рублей, находится налог на прибыль организаций. Это удручающе мало – менее 100 миллионов долларов. Получается, что доходы Крыма формируют граждане, и в основном те, которые работают в сфере государственного и муниципального управления, в образовании, медицине и так далее – а не в производственной сфере. Это говорит о том, насколько неэффективна наша экономика и насколько мало прибыли получают предприятия. При этом значительная часть расходов бюджета направляется на образование, здравоохранение, социальную сферу – и я бы не сказал, что это плохо, хоть обстановка во всех этих сферах, мягко говоря, не блестящая. Может быть, даже мало средств направляют на эти цели – особенно на медицину. Но взять их некуда, потому что Крым дотационный.

При этом Александр Басов сетует на то, что власти Крыма не учли в новом бюджете проблему вододефицита, которая ударила по полуострову в 2020 году.

– Не остановлены многочисленные стройки, не остановлены химические производства, которые требуют огромного количества воды. Наверное, Сергей Аксенов и Владимир Константинов рассчитывают, что через пару лет, когда вода в Крыму иссякнет, уже не они будут решать эту проблему. В бюджете я не увидел ни одного мероприятия, которое было бы на это направлено. Одним бурением скважин вододефицит не преодолеть.

Между тем директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета Олег Буклемишев считает, что федеральные власти изначально не ожидали, что Крым станет самодостаточным регионом.

– Крым за последние шесть лет не смог достичь экономической самостоятельности, но, наверное, никто особо этого и не ждал. В российском бюджетном устройстве такой статус получают только нефтеносные регионы и собиратели ренты в столичной агломерации. Все остальные регионы так или иначе получают дотации из федерального бюджета. Крым получал непропорционально большие трансферты в последние годы, и никто не ожидал, что он выйдет, так сказать, в высшую лигу. На его территории не так уж и много производящих активов. В то же время расходы России на Крым вырасти уже не могут, в том числе потому что в 2021 году на два процентных пункта сокращаются расходы федерального бюджета в целом. С моей точки зрения, это большая ошибка, но тем не менее власти так решили. Трансферты в регионы тоже сокращаются, причем довольно значительно.

Тем временем власти Крыма намерены покрывать дефицит местного бюджета за счет распродажи имущества, которое находилось в государственной собственности после «национализации» 2014 года и последующих лет. Так, в середине октября парламент Крыма одобрил приватизацию винодельческого предприятия «Массандра» путем продажи на аукционе 100% акций предприятия, начальная цена которых составляет 5,3 миллиардов рублей.

Сейчас власти пытаются продать также детский противотуберкулезный санаторий «Юность» за 147 миллионов рублей и санаторий «Пионер» в Симеизе за 147 миллионов рублей. Уже продана вилла «Мечта» в том же Симеизе – ее купила москвичка Нина Ксенц за 90 миллионов рублей.

По мнению Олега Буклемишева, эти приватизации не способны переломить негативные тенденции крымского бюджета, а подобные шаги направлены на другие цели.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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