Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В керченской больнице приостановили плановую запись к терапевту ● В Крыму за сутки скончалось пять пациентов с коронавирусом ● В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом ● Севастопольским школьникам температуру будут измерять роботы ● В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
фото © Новости Крыма
За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 77 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Скончались три человека. Об этом сообщает правительство Севастополя.
«26 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от двух до 88 лет», - говорится в сообщении.
Известно, что 16 пациентов выписали после выздоровления. С начала пандемии в городе зарегистрировали 5,3 тысячи заболевших. Выздоровели в настоящий момент более 4,9 тысяч человек, 170 пациентов скончались. Кроме того, 14 декабря подтвердили смерть еще троих пациентов.
В стационарах с подтвержденным диагнозом находится 152 человека, в «Изумруде» – 155. На амбулаторном лечении – 117 человек. Под наблюдением находится 508 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, но диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за сутки скончалось пять пациентов с коронавирусом. Общее число жертв пандемии в республике достигло 377 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом. За 13 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Перинатальный центр Крыма побил рекорд по количеству родов. С начала года родилось на 1 000 детей больше, чем в 2019 году.
В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19. Перенесшие заражение коронавирусом люди могут испытывать слабость, быструю утомляемость, нарушение когнитивных функций. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение, тахикардию, предупредили в Роспотребнадзоре.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 77 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В Крыму при попытке перейти трассу «Таврида» погибла пенсионерка
На трассе «Таврида» водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.
В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом
За 13 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Мужчина поджег микроавтобус с людьми на Южнобережном шоссе в Крыму
Микроавтобус Mercedes Sprinter сгорел на Южнобережном шоссе в районе поселка Ай-Даниль в Крыму.
11 декабря
В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19
Перенесшие заражение коронавирусом люди могут испытывать слабость, быструю утомляемость, нарушение когнитивных функций. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение, тахикардию, предупредили в Роспотребнадзоре.