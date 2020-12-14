Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

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За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 77 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Скончались три человека. Об этом сообщает правительство Севастополя.

«26 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от двух до 88 лет», - говорится в сообщении.

Известно, что 16 пациентов выписали после выздоровления. С начала пандемии в городе зарегистрировали 5,3 тысячи заболевших. Выздоровели в настоящий момент более 4,9 тысяч человек, 170 пациентов скончались. Кроме того, 14 декабря подтвердили смерть еще троих пациентов.

В стационарах с подтвержденным диагнозом находится 152 человека, в «Изумруде» – 155. На амбулаторном лечении – 117 человек. Под наблюдением находится 508 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, но диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки скончалось пять пациентов с коронавирусом. Общее число жертв пандемии в республике достигло 377 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом. За 13 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Перинатальный центр Крыма побил рекорд по количеству родов. С начала года родилось на 1 000 детей больше, чем в 2019 году.

В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19. Перенесшие заражение коронавирусом люди могут испытывать слабость, быструю утомляемость, нарушение когнитивных функций. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение, тахикардию, предупредили в Роспотребнадзоре.