Какой сегодня праздник 14 декабря

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Сегодня, 14 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти святого пророка Наума

Святой пророк Наум – один из 12 малых пророков, родом из селения Елкоша (Галилея).

Время его жизни относится к VII в до Р. X. Ветхозаветная книга пророка Наума содержит предсказание гибели ассирийского города Ниневии за беззакония, разрушение Израильского царства и за хулу ассирийского царя Сеннахирима на Иегову.

Обстоятельства жизни пророка неизвестны. Умер он на 45-м году жизни и погребен в своей родной земле.

День обезьян (Monkey Day)

Фото pixabay.com

Среди праздников, посвященных отдельным представителям животного мира, редким или исчезающим видам животных, животным, играющим заметную роль в жизни того или народа или страны, являющимся одним из символов государства, Международный день обезьян (Monkey Day) стоит особняком. А связано это не только с особенностями животного, которому он посвящен, но и с тем, каким образом он появился.

Сам же праздник в честь этих животных не носит официального международного статуса и не является государственным или национальным праздником какой-либо страны. Он появился как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один из студентов отметил в календаре дату 14 декабря, как День обезьян. Произошло это в 2000 году. Тогда шуточная затея завершилась шуточным же праздником, отмеченным студентами. Однако, как это часто случается, шутка постепенно переросла в традицию, а интернет сделал ее международной.

Наумов день (Наум наставит на ум)

В этот день отмечается память святого пророка Наума, жившего в Галилее в 7 веке до Рождества Христова. О его жизни не сохранилось практически никаких сведений, однако известна книга пророчеств, вышедшая из-под пера Наума вскоре после падения Фив в 663 году до нашей эры.

Также сегодня, 14 декабря, отмечают такие праздники:

- День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

- День выпускания птиц души

- Международный день условно бесплатных программ (International Shareware Day)

- День бесплатной доставки (National Free Shipping Day) в США

- День рыбной похлебки с чесноком (National Bouillabaisse Day) в США

- День казненных интеллектуалов в Бангладеше

- День штата Алабама (Alabama Day) в США

- День работников нефтегазовой промышленности и геологии Туркменистана

Сегодня именины празднуют: Наум, Сатурнин, Антон, Ананий, Дмитрий, Порфирий, Каллиникия, Филарет.

Что происходило 14 декабря в прошлые годы

1819 - Алабама стала 22-м штатом США. Во время Американской гражданской войны Алабама была одним из Штатов Конфедерации.

1901 - в Лондоне проведен первый турнир по настольному теннису.

1911 - экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.

1918 - Гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу новообразованной представителями социалистических течений Директории УНР.

1939 - СССР исключен из состава Лиги Наций из-за зимней войнывооруженного конфликта между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 года.

1943 - усилиями войск Второго Украинского фронта был освобожден город Черкассы.

1949 - Столицей Израиля стал Иерусалим.

1955 - в ООН приняты следующие страны: Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румыния, Финляндия и Шри-Ланка.

2004 - на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо, вантовый дорожный мост, проходящий над долиной реки Тарн вблизи города Мийо. Сейчас это самый высокий транспортный мост в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метрнемного выше, чем Эйфелевая башня.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 декабря. Какие праздники будут завтра?

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