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Водный кризис

Емкости для воды теперь появятся и в Большой Ялте

06:31 понедельник, 14 декабря 2020
Ялта
Емкости для воды теперь появятся и в Большой Ялте

фото © Крым.реалии

Пластиковые емкости с водой для населения устанавливаются на улицах Ялты и в поселках муниципального образования.

Об этом сообщил начальник департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сейран Меметов.

«В связи с введением графика подачи питьевой воды в городе и поселках муниципального образования будут установлены 44 10-кубовых емкости из пищевого пластика для водоснабжения населения, но затем их количество может быть увеличено», – уточнил он.

Кроме того, по информации Меметова, 5-10-кубовыми емкостями для воды будут обеспечены все школы и детские сады региона, а также котельные – для обеспечения их бесперебойной работы. «Отключения водоснабжения учреждений здравоохранения не планируется», – заверил руководитель департамента по вопросам ЖКХ.

Он также обратил внимание, что в установленном графике подачи воды населению возможны изменения из-за аварийных ситуаций и связанные с технической наладкой сетей водоснабжения. «При порывах на сетях или отклонениях от графика подачи воды – с целью его усовершенствования и уточнения – ялтинцы смогут обращаться в диспетчерскую службу «Водоканала ЮБК» или Единую дежурно-диспетчерскую службу города», – подчеркнул Меметов.

График подачи воды вводится в Большой Ялте с 14 декабря из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водоснабжение этого региона. Согласно установленному «Водоканалом ЮБК» графику вода будет подаваться населению утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 18.00 до 21.00.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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