Водный кризис
Развитие сюжета: Крымские ученые придумали хитрую схему решения проблем с водой ● Прямо по улице: симферопольцы сняли на видео реки из уличных бочек ● Как засуха в Крыму повлияла на животный мир ● Роскосмос предложил Крыму проект опреснительного завода ● «Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города
Емкости для воды теперь появятся и в Большой Ялте
фото © Крым.реалии
Пластиковые емкости с водой для населения устанавливаются на улицах Ялты и в поселках муниципального образования.
Об этом сообщил начальник департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сейран Меметов.
«В связи с введением графика подачи питьевой воды в городе и поселках муниципального образования будут установлены 44 10-кубовых емкости из пищевого пластика для водоснабжения населения, но затем их количество может быть увеличено», – уточнил он.
Кроме того, по информации Меметова, 5-10-кубовыми емкостями для воды будут обеспечены все школы и детские сады региона, а также котельные – для обеспечения их бесперебойной работы. «Отключения водоснабжения учреждений здравоохранения не планируется», – заверил руководитель департамента по вопросам ЖКХ.
Он также обратил внимание, что в установленном графике подачи воды населению возможны изменения из-за аварийных ситуаций и связанные с технической наладкой сетей водоснабжения. «При порывах на сетях или отклонениях от графика подачи воды – с целью его усовершенствования и уточнения – ялтинцы смогут обращаться в диспетчерскую службу «Водоканала ЮБК» или Единую дежурно-диспетчерскую службу города», – подчеркнул Меметов.
График подачи воды вводится в Большой Ялте с 14 декабря из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водоснабжение этого региона. Согласно установленному «Водоканалом ЮБК» графику вода будет подаваться населению утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 18.00 до 21.00.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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