Дворец водных видов спорта в Симферополе обещают когда-нибудь достроить

Завершение строительства Центра олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта в Симферополе запланировано на 2021 год.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В связи с техническими нюансами, в частности, работами по укреплению фундамента, требованиями по усилению конструкции и так далее срок ввода в эксплуатацию был перенесен на 31 декабря 2021 года. Тем не менее, подрядчик обязуется закончить работу раньше назначенного срока», - сообщил Аксенов.

Он уточнил, работы проводятся в рамках реализации Федеральной целевой программы, на них было выделено 1 млрд 32 млн рублей из федерального бюджета.

«Уверен, новый Центр обеспечит спортсменам возможность качественной подготовки», - добавил Аксенов.

Напомним, в начале 2018 года компания из Санкт-Петербурга начала в Симферополе строительство Центра олимпийской подготовки РК по водным видам спорта. Заказчиком выступало ГБУ РК «Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-Спорт». Строительство идет рядом с пересечением улицы Куйбышева и симферопольской объездной.

Общая площадь двухэтажного дворца водных видов спорта составит 18,7 тыс кв. метров. Главным объектом нового центра станет бассейн олимпийского размера. Также здесь разместят еще несколько бассейнов, том числе детский, тренажерный зал, фитнес-зал, раздевалки и тренерские комнаты.

Изначально окончание работ было запланировано на 1 ноября 2019 года. Позже сроки перенесли на 2020 год.

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