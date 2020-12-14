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Власть

Документы ВСУ о приказах по Крыму в 2014 году уничтожены

15:17 понедельник, 14 декабря 2020
Документы ВСУ о приказах по Крыму в 2014 году уничтожены

фото © pravda.com.ua

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об утилизации записей военных, касающиеся событий 2014 года.

В ведомстве пояснили, что утилизацию провели по инструкции и приказу Министерства обороны Украины.

Генштаб ВСУ и Министерство обороны объяснили, что уничтожены были «журналы боевого дежурства должностных лиц дежурного боевого расчета» и рабочие тетради должностных лиц дежурного боевого расчета. В этих документах были записи военных обо всем, что происходило внутри и вокруг крымских военных частей в 2014 году.

Также там были отмечены фамилии дежурных и зафиксированы приказы, которые они получали. Эту первичную документацию, согласно инструкциям, должны были уничтожить уже через год. Ее утилизировали через два-три года.

Не уничтожены документы, которые хранятся под грифом «секретно» и находятся в Генштабе ВСУ, сообщили в письменном ответе. На вопрос к Минобороны, не планирует ли министерство проводить расследования в связи с уничтожением документации, касающейся Крыма, ведомство ответа не дало.

Информацию об уничтожении упомянутых документов впервые обнародовал украинский генерал-полковник Владимир Замана. До 2014-го он два года был начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. С июня 2020 года Генпрокуратура объявила ему подозрение и теперь обвиняет в подрыве обороноспособности страны и государственной измене.

По словам Заманы, он слышал информацию о том, что приказа стрелять не было. Хотя Александр Турчинов, который после побега бывшего президента Украины Виктора Януковича из страны исполнял обязанности главы государства, утверждает обратное. ​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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