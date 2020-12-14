До уголовки: ссора севастопольцев перешла из «виртуала» в реальность

Правоохранители Севастополя задержали 18-летнего жителя Севастополя, который избил несовершеннолетнего.

Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.

Выяснилось, что ссора двух молодых людей, которая и привела к потасовке, началась довольно давно и на просторах Интернета. Как пояснила мать потерпевшего, молодые люди длительное время оскорбляли друг друга в соцсетях, в итоге 17-летний подросток предложил своему обидчику выяснить все в жизни и по-мужски.

«В условленное время молодые люди встретились, и старший участник конфликта предложил прекратить ссору. Такой ответ не устроил подростка, он спровоцировал драку, во время которой 18-летний парень ударил его по голове металлическим прутом. Получив травмы, несовершеннолетний потерпевший вынужден был обратиться в медицинское учреждение», - пояснили в ведомстве.

Теперь 18-летний участник «дуэли», которого позже разыскали и задержали полицейские, стал фигурантом уголовного дела: ему грозит лишение свободы сроком на четыре месяца за причинение легкого вреда здоровью. Правоохранители отметили, что это не первый «залет» молодого человека: ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

За неделю в Крыму погибли в ДТП два человека. За прошедшую неделю крымские спасатели 13 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В Крыму при попытке перейти трассу «Таврида» погибла пенсионерка. На трассе «Таврида» водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.

В Крыму водителя зажало в легковушке после столкновения с деревом. На одной из крымских трасс водитель отечественной легковушки не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

В Севастополе пьяный и «бесправный» сотрудник СТО угнал машину клиента. В Севастополе сотрудник станции техобслуживания решил покататься на автомобиле клиента пьяным.