Происшествия
До уголовки: ссора севастопольцев перешла из «виртуала» в реальность
Правоохранители Севастополя задержали 18-летнего жителя Севастополя, который избил несовершеннолетнего.
Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.
Выяснилось, что ссора двух молодых людей, которая и привела к потасовке, началась довольно давно и на просторах Интернета. Как пояснила мать потерпевшего, молодые люди длительное время оскорбляли друг друга в соцсетях, в итоге 17-летний подросток предложил своему обидчику выяснить все в жизни и по-мужски.
«В условленное время молодые люди встретились, и старший участник конфликта предложил прекратить ссору. Такой ответ не устроил подростка, он спровоцировал драку, во время которой 18-летний парень ударил его по голове металлическим прутом. Получив травмы, несовершеннолетний потерпевший вынужден был обратиться в медицинское учреждение», - пояснили в ведомстве.
Теперь 18-летний участник «дуэли», которого позже разыскали и задержали полицейские, стал фигурантом уголовного дела: ему грозит лишение свободы сроком на четыре месяца за причинение легкого вреда здоровью. Правоохранители отметили, что это не первый «залет» молодого человека: ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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