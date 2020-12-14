Дефицит воды в Ялте хотят восполнять за счет водопадов

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Благодаря обильным осадкам и притоку дождевой воды в водопады, которые питают Южный берег Крыма, некоторые потребители получат воды больше остальных.

Об этом на совещании по вопросам водоснабжения региона заявил директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Ночью нормально заработал Массандровский водопад, и мы будем подавать абонентам, где это возможно, дополнительную воду. К сожалению, социальную справедливость здесь установить не получится. В противном случае наши действия будут безумны, так как воду придется сбрасывать в море», - отметил он.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в сложившихся условиях нужно задействовать все методы для комфорта крымчан.

«Дайте информацию людям, чтобы они понимали, что это не какие-то особые условия для некоторых, а действительно просто появилась возможность обеспечить водой. Я считаю, любой вариант нужно использовать, даже если мы можем подать воду только по отдельным адресам», - подчеркнул Баженов.

Ранее директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский высказал мнение о том, что полноводие в Крыму можно ждать в 2022-2023 годах: в пользу этого говорит многолетняя статистика наблюдений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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