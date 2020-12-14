Водный кризис
Развитие сюжета: Дефицит воды в Ялте хотят восполнять за счет водопадов ● Емкости для воды теперь появятся и в Большой Ялте ● Крымские ученые придумали хитрую схему решения проблем с водой ● Прямо по улице: симферопольцы сняли на видео реки из уличных бочек ● Как засуха в Крыму повлияла на животный мир
Большой сброс воды спровоцировал три аварии на сетях в Симферополе
На прошедшей неделе в крымской столице произошли три крупные аварии на сетях водоснабжения.
Чтобы устранить повреждения, специалисты были вынуждены сбросить большое количество воды. Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
— На этой неделе были три очень крупные аварии. Их даже повреждениями не назовешь. Первая — в районе Лозового. Простояли там более суток. Заранее все были предупреждены, мы дали возможность людям набрать (воду, — ред.), а потом уже приступили к работам, — сказал Владимир Баженов.
Вторая и третья аварии произошли в ночь с 12 на 13 декабря на улицах Русская и 51-й армии. По словам Баженова, устранение самих повреждений заняло 2,5 часа, остальное время пришлось ждать, пока сойдет вода.
— Все эти аварии были связаны с большим сбросом воды. То есть, прежде чем добраться до повреждения, нужно сбросить воду. Мы старались эти операции сделать как можно быстрее, — объяснил Владимир Баженов и добавил, что все утечки воды уже устранены.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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