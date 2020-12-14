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Водный кризис

Большой сброс воды спровоцировал три аварии на сетях в Симферополе

19:03 понедельник, 14 декабря 2020
Симферополь

На прошедшей неделе в крымской столице произошли три крупные аварии на сетях водоснабжения.

Чтобы устранить повреждения, специалисты были вынуждены сбросить большое количество воды. Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

— На этой неделе были три очень крупные аварии. Их даже повреждениями не назовешь. Первая — в районе Лозового. Простояли там более суток. Заранее все были предупреждены, мы дали возможность людям набрать (воду, — ред.), а потом уже приступили к работам, — сказал Владимир Баженов.

Вторая и третья аварии произошли в ночь с 12 на 13 декабря на улицах Русская и 51-й армии. По словам Баженова, устранение самих повреждений заняло 2,5 часа, остальное время пришлось ждать, пока сойдет вода.

— Все эти аварии были связаны с большим сбросом воды. То есть, прежде чем добраться до повреждения, нужно сбросить воду. Мы старались эти операции сделать как можно быстрее, — объяснил Владимир Баженов и добавил, что все утечки воды уже устранены.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Прямо по улице: симферопольцы сняли на видео реки из уличных бочек. В Симферополе очевидцы в соцсетях сообщают, что в крымской столице не только убирают с улиц большие емкости для воды, ранее установленные на улицах для нужд местного населения, но и спускают иp них воду, которая просто течет по улицам.

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