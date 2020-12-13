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Происшествия

В Севастополе пьяный и «бесправный» сотрудник СТО угнал машину клиента

14:03 воскресенье, 13 декабря 2020
Севастополь

В Севастополе сотрудник станции техобслуживания решил покататься на автомобиле клиента пьяным.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2113 под управлением 31-летнего местного жителя. Во время общения с ним они заметили признаки алкогольного опьянения и предложили пройти тест. Мужчина отказался.

В ходе дальнейшего общения патрульные выяснили, что вождение в состоянии алкогольного опьянения далеко не единственное нарушение, допущенное мужчиной. Во-первых, они никогда не обучался в автошколе и прав на управление транспортным средством у него не было, а во-вторых, автомобиль был угнан с СТО, на котором и работал подозреваемый.

Против мужчины был составлен административный материал по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», что грозит ему ответственностью в виде ареста на срок от 10 до 15 суток, а также возбуждено уголовное по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Из-за этого он может попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

Автомобиль изъят полицейскими и размещен на спецплощадке.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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