Власть
В Севастополье прокуратура проиграла суд о закрытии дельфинария в Артбухте
Севастопольская природоохранная прокуратура проиграла суд против владельцев дельфинария в Артбухте.
5 августа природоохранный прокурор подал иск в Ленинский районный суд Севастополя. Ответчиками обозначили ООО «Страна Дельфиния» и ООО «Дельфиния». Третьими лицами в суде участвовали пять субъектов, в том числе Севприроднадзор, ГУП «Центр эффективного использования собственности города», управление по надзору в сфере природопользования.
Два месяца суд не принимал иск к производству. В декабре начался судебный процесс. Несколько раз заседание откладывали, в том числе по вине суда.
11 декабря своим решением районный суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Из-за ситуации с COVID-19 суд ограничил число присутствующих на заседании.
В августе прокуратура организовала проверку деятельности предприятий, которые занимаются организацией представлений с участием морских млекопитающих. Представления проводят в сооружениях на Набережной Корнилова.
В результате проверки прокуроры обнаружили, что у предприятия нет договора на водопользование. Отсутствовала также документация на происхождение и безопасность кормов для животных.
После проверки прокуроры потребовали запретить эксплуатацию бассейна, забор воды из моря, сброс морской воды, а также эксплуатацию части набережной с расположенными на ней сооружениями.
Дельфинарий в Артбухте Севастополя создали в 1997 году. Инициатива создания дельфинария принадлежала бывшим военным. В 2008 году на базе дельфинария начала работать лаборатория и Центр по спасению морских животных. Воду для дельфинов очищали современными фильтрами. Каждый год в июле в День китов и дельфинов устраивали бесплатные представления и конкурсы для детей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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