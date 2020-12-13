В Севастополье прокуратура проиграла суд о закрытии дельфинария в Артбухте

Севастопольская природоохранная прокуратура проиграла суд против владельцев дельфинария в Артбухте.

5 августа природоохранный прокурор подал иск в Ленинский районный суд Севастополя. Ответчиками обозначили ООО «Страна Дельфиния» и ООО «Дельфиния». Третьими лицами в суде участвовали пять субъектов, в том числе Севприроднадзор, ГУП «Центр эффективного использования собственности города», управление по надзору в сфере природопользования.

Два месяца суд не принимал иск к производству. В декабре начался судебный процесс. Несколько раз заседание откладывали, в том числе по вине суда.

11 декабря своим решением районный суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Из-за ситуации с COVID-19 суд ограничил число присутствующих на заседании.

В августе прокуратура организовала проверку деятельности предприятий, которые занимаются организацией представлений с участием морских млекопитающих. Представления проводят в сооружениях на Набережной Корнилова.

В результате проверки прокуроры обнаружили, что у предприятия нет договора на водопользование. Отсутствовала также документация на происхождение и безопасность кормов для животных.

После проверки прокуроры потребовали запретить эксплуатацию бассейна, забор воды из моря, сброс морской воды, а также эксплуатацию части набережной с расположенными на ней сооружениями.

Дельфинарий в Артбухте Севастополя создали в 1997 году. Инициатива создания дельфинария принадлежала бывшим военным. В 2008 году на базе дельфинария начала работать лаборатория и Центр по спасению морских животных. Воду для дельфинов очищали современными фильтрами. Каждый год в июле в День китов и дельфинов устраивали бесплатные представления и конкурсы для детей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Браконьеры на Донузлаве выловили креветок на 1,9 млн рублей. На берегу озера Донузлав в Черноморском районе задержали двух браконьеров, в их сетях оказался крупный улов креветок, сообщает пресс-служба МВД России.

В Евпатории заведующую аптеки оштрафовали за завышение цен на лекарства. В одной из аптек Евпатории завышали цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, утверждают в прокуратуре Крыма.

СК возбудил уголовное дело из-за поджога микроавтобуса в Крыму. Следственный комитет по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 48-летней жительницы Ялты.

Замглавы отдела полиции в Ялте попался на взятке в 100 тысяч долларов. Врио заместителя начальника следственного отдела УМВД России по Ялте задержан по подозрению в получении крупной взятки, возбуждено уголовное дело.