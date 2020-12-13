Коронавирус в Крыму
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В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19
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Перенесшие заражение коронавирусом люди могут испытывать слабость, быструю утомляемость, нарушение когнитивных функций. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение, тахикардию, предупредили в Роспотребнадзоре.
У переболевших COVID-19 могут наблюдаться слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19», — сказала Пшеничная. По ее словам, также возможны некоторые когнитивные нарушения.
Кроме того, люди, перенесшие коронавирус, жалуются на кашель, жжение в груди, головную боль, мышечные боли, головокружение, тахикардию. После перенесенной инфекции рекомендуется не спешить выходить на работу и дать время организму восстановиться, отметила эпидемиолог.
Об ухудшении когнитивных функций после перенесенного COVID-19, в том числе снижении памяти и концентрации внимания, сообщали в конце ноября опрошенные РБК врачи. По их информации, на фоне пандемии люди стали обращаться с такими симптомами чаще.
Главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров предположил, что это может быть связано с психосоматикой, а также стрессом и страхом на фоне болезни. Еще одной причиной может быть само нейротоксическое действие коронавируса, отмечал он. Помимо этого, допускал врач, к патологиям нервной системы может привести нарушение функций легких.
Терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко подчеркивал, что специалистам давно известно о неврологических и психических расстройствах как следствии тяжелого инфекционного заболевания. «Это связано с тем, что инфекция может сама по себе повреждать нервные волокна — так называемая полинейропатия», — объяснял он.
В тексте использованы материалы: Форпост
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