Власть
В Крыму запретят жарить шашлыки в частных дворах
фото © Gazeta.ru
Власти решили запретить разводить огонь во дворах частных домов с 1 января 2021 года в связи с введением новых правил противопожарного режима.
Запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домов начнет действовать с 1 января 2021 года. Этому свидетельствуют новые правила противопожарного режима.
«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», – передает ТАСС.
Запрет ввели также на свалки горючих отходов на территориях общего пользования возле жилых домов, садовых домов и объектов недвижимого имущества.
Новые правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года.
Для нарушителей правил предусмотрены штрафные санкции: для граждан штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 тысяч рублей.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мучителям животных в Севастополе выставили претензию в миллион рублей. Дальше город будет следить за собаками в приюте онлайн.
Браконьеры на Донузлаве выловили креветок на 1,9 млн рублей. На берегу озера Донузлав в Черноморском районе задержали двух браконьеров, в их сетях оказался крупный улов креветок, сообщает пресс-служба МВД России.
В Евпатории заведующую аптеки оштрафовали за завышение цен на лекарства. В одной из аптек Евпатории завышали цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, утверждают в прокуратуре Крыма.
СК возбудил уголовное дело из-за поджога микроавтобуса в Крыму. Следственный комитет по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 48-летней жительницы Ялты.
Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших от 13 до 88 лет.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Тайными тропами»: в Крыму рассказали как иностранные туристы пробираются на полуостров
В Крыму решили, что у туристов из Западной Европы есть колоссальный спрос на отдых на полуострове. Для этого им приходиться всех обманывать и пробираться в Крым «тайной дорогой».
Мужчина поджег микроавтобус с людьми на Южнобережном шоссе в Крыму
Микроавтобус Mercedes Sprinter сгорел на Южнобережном шоссе в районе поселка Ай-Даниль в Крыму.
11 декабря
Уступает в 10 раз: туроператоры сравнили Крым с Турцией
19 часов назад
Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму
В предстоящую неделю Крым окутают облака, однако осадков не предвидится, а в понедельник воздух прогреется до +17.