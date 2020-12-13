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Власть

В Крыму запретят жарить шашлыки в частных дворах

09:33 воскресенье, 13 декабря 2020
В Крыму запретят жарить шашлыки в частных дворах

фото © Gazeta.ru

Власти решили запретить разводить огонь во дворах частных домов с 1 января 2021 года в связи с введением новых правил противопожарного режима.

Запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домов начнет действовать с 1 января 2021 года. Этому свидетельствуют новые правила противопожарного режима.

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», – передает ТАСС.

Запрет ввели также на свалки горючих отходов на территориях общего пользования возле жилых домов, садовых домов и объектов недвижимого имущества.

Новые правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года.

Для нарушителей правил предусмотрены штрафные санкции: для граждан штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 тысяч рублей.

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