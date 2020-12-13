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Происшествия

В Крыму умер директор одного из южнобережных музеев

11:01 воскресенье, 13 декабря 2020
Алушта

В Республике Крым на 75-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Валерий Цыганник, последние 42 года возглавлявший Алуштинский литературно-мемориальный музей писателя Сергея Сергеева-Ценского.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры республики.

«На 75 году жизни не стало заслуженного работника культуры Крыма Валерия Цыганника, который на протяжении 42 лет с высоким уровнем профессионализма и огромной самоотдачей возглавлял Алуштинский литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского, - говорится в сообщении. – Министерство культуры Республики Крым выражает искренние соболезнования родным и близким».

Валерий Петрович после учебы в Брестском государственном пединституте имени А.С.Пушкина и Киевском госуниверситете имени Т.Г. Шевченко приехал работать в Крым.

По его инициативе в Алуште были созданы музей-усадьба А.Н.Бекетова – жившего в Крыму архитектора и художника, и музей писателя Ивана Шмелева, а также ежегодно проводимых Шмелевских чтений. Благодаря Валерию Цыганнику был создан литературно-мемориальный музей Сергеева-Ценского в Тамбовской области, на родине писателя.

«Валерия Петровича знали и уважали как человека глубоких знаний, энтузиаста, талантливого управленца, авторитетного специалиста в сфере музейного дела, ведь благодаря ему музейное учреждение стало настоящим очагом культуры и научно-просветительской деятельности, популярным объектом туристского посещения», - отметили в региональном министерстве культуры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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