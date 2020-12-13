В Крыму появится новый природный заказник

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Новая особо охраняемая территория «Озеро Бараколь» появится в районе Феодосии.

Соответствующее постановление о создании защитной природной зоны опубликовано на сайте правительства региона.

Согласно утвержденному положению ООПТ будет государственным природным заказником регионального значения общей площадью более 243 гектаров. Заказник будет располагаться вблизи села Наниково городского округа Феодосия, его территория грунтовой дорогой будет разделена на два участка: 217 и 26 гектаров.

Основой заказника станет Баракольская котловина, в центральной части которой находится пересыхающее соленое озеро Бараколь. Необходимость создания ООПТ именно в этом месте крымские власти объяснили тем, что на стыке разных по ландшафтам природных зон формируются «уникальные природные комплексы», которые «не устойчивы к антропогенной нагрузке».

«Баракольская котловина, как и генетически связанная с ней Коклюкская горст-антиклиналь, — уникальное геологическое и геоморфологическое образование Крыма, имеющее научное и учебно-познавательное значение», - говорится в документе.

На территории заказника, по информации постановления, также встречается около 235 видов растений. Семь из них занесены в Красную книгу Республики Крым, а четыре – в Красную книгу России. В заказнике также обитает около десятка видов млекопитающих, а когда Бараколь наполняется водой, оно становится пристанищем для 113 видов птиц, пяти видов земноводных и пресмыкающихся, некоторые из них также включены в Красную книгу как республиканского, так и федерального уровня.

Принятое положение запрещает на территории новой ООПТ любое капитальное строительство, проведение мелиоративных и земляных работ (кроме тех, которые связаны с задачами заказника), а также взрывные работы и недропользование, проведение промысловой охоты и отдых вне специально выделенных зон.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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