В Крыму ночью доставали водителя из перевернувшегося авто

В результате ДТП, случившегося поздно вечером в Сакском районе, спасателям пришлось доставать водителя, которого зажало внутри автомобиля.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Информация об аварии поступила в дежурную службу около одиннадцаати вечера. На место происшествия – трассу Саки-Ивановка – выехало отделение пожарно-спасательной части и бригада медиков «скорой помощи».

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что Ford Focus, съехав с проезжей части, улетел в кювет и опрокинулся на бок. Причиной аварии стало то, что водитель автомобиля не справился с управлением. Самого мужчину зажало внутри автомобиля.

«Спасателями с помощью гидравлического оборудования проведены мероприятия по деблокации мужчины и обеспечению пожарной безопасности. Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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