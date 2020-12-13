Ученые в Крыму работают над открытием «уникального минерала»

Уникальные виды минералов надеются открыть ученые в пещере «Таврида».

Об этом сообщил руководитель проекта КФУ им. Вернадского «Пещера Таврида», председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

«Сейчас готовится материал по минералогии. Надеемся на открытие новых видов, которые не были известны до этого. В пещере было много органического вещества – останки плоти животных. При взаимодействии с известняками образуется новый формат минералов – фосфаты кальция. Они во всех регионах мира разные. Мы предполагаем, что у нас появится единственный в мире вид такого минерала», - рассказал он.

Кроме того, Самохин уточнил, что одним из них стал экземпляр, который есть только в Крыму и Австралии.

Ранее научный сотрудник башкирского заповедника Шульган-Таш Ольга Червяцова сообщила, что ученые нашли в пещере «Таврида» два уникальных минерала, которые раньше на территории России не обнаруживали. По ее словам, это поможет детализировать и расшифровать историю развития пещеры с момента ее зарождения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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