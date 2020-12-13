«Тайными тропами»: в Крыму рассказали как иностранные туристы пробираются на полуостров

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В Крыму решили, что у туристов из Западной Европы есть колоссальный спрос на отдых на полуострове. Для этого им приходиться всех обманывать и пробираться в Крым «тайной дорогой».

По мнению эксперта, «жители Западной Европы все чаще отдают предпочтение российским курортам, выбирая туристические маршруты для отпуска».

Об этом заявил глава комитета по развитию автотуризма Общенационального союза индустрии гостеприимства Андрей Артюхов. Выступая на форуме «Отрытый Крым», он подробно рассказал, как европейцам удается посетить Крымский полуостров, а также объяснил, почему крымские курорты «пользуются большим спросом среди граждан ЕС».

Андрей Артюхов в первую очередь обратил внимание, что, несмотря на санкции, которые Запад ввел против России, в курортный сезон в Крым на отдых приезжают около 100 семей из Западной Европы. Он заметил, что европейцы, выбирающие активный отдых, с радостью устраивают целые автомобильные экскурсии на полуостров.

«Это не отдых, это экскурсии. Людям интересно, как идет жизнь «за мостом». И этот поток можно реально увеличить. Спрос сейчас высокий», — заявил Артюхов.В свою очередь, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко согласился с заявлением своего коллеги, а также объяснил, каким образом западный мир нашел «тайную дорогу» в Крым. Он обратил внимание, что инициативные европейцы приезжают на полуостров, покупая путевки в Краснодарский край.

«Вообще, Южный берег Крыма, Ялта и Севастополь были центрами притяжения для туристов из «старой Европы». Севастополь – английская история, немецкая история», — заметил Волченко.

Следует отметить, что официальные туристические операторы, продающие туры на курорты Краснодарского края в Европе, не могут рекламировать турпакеты в Крым, поскольку это запрещено из-за санкций. Однако компании обходят эти ограничения, неофициально предлагая своим клиентам маршруты на Крымский полуостров.

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