Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Минздрав Крыма: труп не лежал целые сутки в палата с ковид-больными ● Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Снова антирекорд: в Крыму 350 новых заражений коронавирусом ● COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки ● В Севастополе бригаду «скорой помощи» приходится ждать по 12 часов
Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки
фото © Новости Крыма
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших от 13 до 88 лет.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
«38 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. 44 человека выписаны после выздоровления. Скончались два человека в возрасте 73 и 87 лет», - уточняется в оперативной сводке правительства.
Всего с начала пандемии в Севастополе выявлено 5289 человек, заболевших коронавирусом. На сегодняшний день 167 человек скончались от COVID-19, 4885 человек выписаны по факту выздоровления.
В стационарах Севастополя на лечении в данный момент находятся 130 человек, еще 81 человек – на амбулаторном лечении и 136 человек – в пансионате «Изумруд».
«Под наблюдением находятся 533 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими. Диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - отметили в пресс-службе правительства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.
Снова антирекорд: в Крыму 350 новых заражений коронавирусом. За 12 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Больницам в Крыму продлят работу без лицензии на три года. Предлагается разрешить медучреждениям в Крыму работать без получения лицензии до 1 января 2024 года.
COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 75 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.
Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших от 13 до 88 лет.
Коронавирус в Крыму
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