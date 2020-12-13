Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки

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В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших от 13 до 88 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«38 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. 44 человека выписаны после выздоровления. Скончались два человека в возрасте 73 и 87 лет», - уточняется в оперативной сводке правительства.

Всего с начала пандемии в Севастополе выявлено 5289 человек, заболевших коронавирусом. На сегодняшний день 167 человек скончались от COVID-19, 4885 человек выписаны по факту выздоровления.

В стационарах Севастополя на лечении в данный момент находятся 130 человек, еще 81 человек – на амбулаторном лечении и 136 человек – в пансионате «Изумруд».

«Под наблюдением находятся 533 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими. Диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - отметили в пресс-службе правительства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.

Снова антирекорд: в Крыму 350 новых заражений коронавирусом. За 12 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Больницам в Крыму продлят работу без лицензии на три года. Предлагается разрешить медучреждениям в Крыму работать без получения лицензии до 1 января 2024 года.

COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 75 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.