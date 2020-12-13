Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +17
море +11

Власть

Самолеты из Воронежа привезут в Крым снег

07:28 воскресенье, 13 декабря 2020
Самолеты из Воронежа привезут в Крым снег

фото © aviadejavu.ru

Два самолета Ан-30 из Воронежа по заказу Минсельхоза РФ будут вызывать снегопад на Ставрополье и в Крыму, сообщает пресс-служба имени Петра I.

Известно, что самолеты прилетят на полуостров уже в январе.

По данным организации, самолеты для вызова осадков – это глубокая модификация пассажирского самолета Ан-24. Он предназначен для аэрофотосъемочных и аэрогеофизических работ, а также для воздушной разведки. Разработаны самолеты в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Антонова совместно с ОКБ имени Бериева, а базируются в аэропорту Воронежа.

«Как летчики будут вызывать снег? Для этого надо «обмануть» облако, то есть заставить воду на высоте перейти из жидкого состояния в твердые частицы. Добиться этого можно с помощью специальных реагентов, формирующих кристаллы – например, йодистого серебра. Его-то и будут распылять в облаках над Крымом и Ставропольем самолеты Ан-30», –уточнил начальник инженерно-авиационной службы ЛИП ООО «Аэрострой» Андрей Медков.

В начале октября в Крым , который должен был увеличить в Крыму количество осадков. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму усилили борьбу с нелегальными перевозчиками. Крымские власти приняли решение усилить борьбу с незаконными пассажирскими перевозками.

Севастопольских таксистов хотят «отрегулировать». Предлагаются фиксированные тарифы и жесткий контроль профессии.

В 2021 году обещают увеличить количество поездов в Крым. С 13 декабря 2020 года на Крымской железной дороге, как и на всей территории России, вводится новый график движения поездов на 2020-2021 гг.

Ушлые крымчане сами себе рисуют парковки. Автолюбителями уже занялись в муниципальном контроле.

Коронавирус в Крыму
Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки

Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших от 13 до 88 лет.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курорт
«Тайными тропами»: в Крыму рассказали как иностранные туристы пробираются на полуостров

«Тайными тропами»: в Крыму рассказали как иностранные туристы пробираются на полуостров

В Крыму решили, что у туристов из Западной Европы есть колоссальный спрос на отдых на полуострове. Для этого им приходиться всех обманывать и пробираться в Крым «тайной дорогой».

Общество
Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму

Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму

В предстоящую неделю Крым окутают облака, однако осадков не предвидится, а в понедельник воздух прогреется до +17.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации