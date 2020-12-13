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Самолеты из Воронежа привезут в Крым снег
фото © aviadejavu.ru
Два самолета Ан-30 из Воронежа по заказу Минсельхоза РФ будут вызывать снегопад на Ставрополье и в Крыму, сообщает пресс-служба имени Петра I.
Известно, что самолеты прилетят на полуостров уже в январе.
По данным организации, самолеты для вызова осадков – это глубокая модификация пассажирского самолета Ан-24. Он предназначен для аэрофотосъемочных и аэрогеофизических работ, а также для воздушной разведки. Разработаны самолеты в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Антонова совместно с ОКБ имени Бериева, а базируются в аэропорту Воронежа.
«Как летчики будут вызывать снег? Для этого надо «обмануть» облако, то есть заставить воду на высоте перейти из жидкого состояния в твердые частицы. Добиться этого можно с помощью специальных реагентов, формирующих кристаллы – например, йодистого серебра. Его-то и будут распылять в облаках над Крымом и Ставропольем самолеты Ан-30», –уточнил начальник инженерно-авиационной службы ЛИП ООО «Аэрострой» Андрей Медков.
В начале октября в Крым , который должен был увеличить в Крыму количество осадков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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