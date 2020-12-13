Самолеты из Воронежа привезут в Крым снег

фото © aviadejavu.ru

Два самолета Ан-30 из Воронежа по заказу Минсельхоза РФ будут вызывать снегопад на Ставрополье и в Крыму, сообщает пресс-служба имени Петра I.

Известно, что самолеты прилетят на полуостров уже в январе.

По данным организации, самолеты для вызова осадков – это глубокая модификация пассажирского самолета Ан-24. Он предназначен для аэрофотосъемочных и аэрогеофизических работ, а также для воздушной разведки. Разработаны самолеты в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Антонова совместно с ОКБ имени Бериева, а базируются в аэропорту Воронежа.

«Как летчики будут вызывать снег? Для этого надо «обмануть» облако, то есть заставить воду на высоте перейти из жидкого состояния в твердые частицы. Добиться этого можно с помощью специальных реагентов, формирующих кристаллы – например, йодистого серебра. Его-то и будут распылять в облаках над Крымом и Ставропольем самолеты Ан-30», –уточнил начальник инженерно-авиационной службы ЛИП ООО «Аэрострой» Андрей Медков.

В начале октября в Крым , который должен был увеличить в Крыму количество осадков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму усилили борьбу с нелегальными перевозчиками. Крымские власти приняли решение усилить борьбу с незаконными пассажирскими перевозками.

Севастопольских таксистов хотят «отрегулировать». Предлагаются фиксированные тарифы и жесткий контроль профессии.

В 2021 году обещают увеличить количество поездов в Крым. С 13 декабря 2020 года на Крымской железной дороге, как и на всей территории России, вводится новый график движения поездов на 2020-2021 гг.

Ушлые крымчане сами себе рисуют парковки. Автолюбителями уже занялись в муниципальном контроле.