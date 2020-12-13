Рядом с Крымом произошло землетрясение

12 декабря вечером в акватории Черного моря сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,3.

По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 17:54 по московскому времени. Эпицентр залегал на глубине 10 км и находился в 30 км к югу от Анапы и 41 км к юго-западу от Новороссийска.

Как уточнили в управлении МЧС по Краснодарскому краю, предварительно никто не пострадал, информации о разрушениях также нет. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

При этом жители Анапы и Новороссийска толчки ощущали, о чем сообщали в соцсетях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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