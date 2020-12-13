Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Снова антирекорд: в Крыму 350 новых заражений коронавирусом ● COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки ● В Севастополе бригаду «скорой помощи» приходится ждать по 12 часов ● Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки
Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 372.
В Крыму за минувшие сутки зарегистрирован 351 новый случай COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 18 940 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 14 463 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Коронавирус в Крыму
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