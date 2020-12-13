Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 372.

В Крыму за минувшие сутки зарегистрирован 351 новый случай COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 18 940 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 14 463 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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