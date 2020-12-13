Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +17
море +11

Коронавирус в Крыму

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

09:57 воскресенье, 13 декабря 2020

Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 372.

В Крыму за минувшие сутки зарегистрирован 351 новый случай COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 18 940 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 14 463 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Больницам в Крыму продлят работу без лицензии на три года. Предлагается разрешить медучреждениям в Крыму работать без получения лицензии до 1 января 2024 года.

COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 75 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.

В Севастополе бригаду «скорой помощи» приходится ждать по 12 часов. В Севастополе увеличилось время ожидания «скорой помощи»: бригаду зачастую приходится ждать по 10 – 12 часов.

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки

Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших от 13 до 88 лет.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курорт
«Тайными тропами»: в Крыму рассказали как иностранные туристы пробираются на полуостров

«Тайными тропами»: в Крыму рассказали как иностранные туристы пробираются на полуостров

В Крыму решили, что у туристов из Западной Европы есть колоссальный спрос на отдых на полуострове. Для этого им приходиться всех обманывать и пробираться в Крым «тайной дорогой».

Общество
Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму

Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму

В предстоящую неделю Крым окутают облака, однако осадков не предвидится, а в понедельник воздух прогреется до +17.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации