Водный кризис
Развитие сюжета: Как засуха в Крыму повлияла на животный мир ● Роскосмос предложил Крыму проект опреснительного завода ● «Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города ● В Алуште тоже начнут массово отключать воду ● В больницах Ялты обещают не отключать воду
Прямо по улице: симферопольцы сняли на видео реки из уличных бочек
В Симферополе очевидцы в соцсетях сообщают, что в крымской столице не только убирают с улиц большие емкости для воды, ранее установленные на улицах для нужд местного населения, но и спускают иp них воду, которая просто течет по улицам.
Подтверждающее видео в паблике «Черный список. Симферополь» Вконтакте разместила Анна Твердохлеб.
«Да, слили и баки все увезли. Сколько на это было (денег - прим ред.) потрачено зря», - комментируют под постом пользователи.
«То же самое на улице им. Ульянова сегодня было. Я им )работникам водоканала - прим. ред.) сказала, а они мне говорят: «ну так набирай, забирай себе», - сообщают другие очевидцы налогичных событий.
При этом многие комментаторы gbien, что бочки забирают с улиц в преддверии зимних морозов, чтобы замерзшая в них вода не порвала «тару».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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