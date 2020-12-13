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Водный кризис

Прямо по улице: симферопольцы сняли на видео реки из уличных бочек

16:03 воскресенье, 13 декабря 2020
Симферополь

В Симферополе очевидцы в соцсетях сообщают, что в крымской столице не только убирают с улиц большие емкости для воды, ранее установленные на улицах для нужд местного населения, но и спускают иp них воду, которая просто течет по улицам.

Подтверждающее видео в паблике «Черный список. Симферополь» Вконтакте разместила Анна Твердохлеб.

«Да, слили и баки все увезли. Сколько на это было (денег - прим ред.) потрачено зря», - комментируют под постом пользователи.

«То же самое на улице им. Ульянова сегодня было. Я им )работникам водоканала - прим. ред.) сказала, а они мне говорят: «ну так набирай, забирай себе», - сообщают другие очевидцы налогичных событий. 

При этом многие комментаторы gbien, что бочки забирают с улиц в преддверии зимних морозов, чтобы замерзшая в них вода не порвала «тару». 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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