Огромный поток туристов уничтожит природный Крым

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Пока чиновники рисуют грандиозные планы освоения полуострова, бизнес и общественность пытается привести их к чувству реальности.

Крымские власти рассчитывают на дальнейший рост внутреннего туризма, увеличение турпотока на полуостров и не собираются отказываться от «доковидных» планов. Об этом заявила вице-премьер Крыма Ирина Кивико в ходе всероссийского туристского форума.

Крым с начала этого года посетили 5,8 млн туристов, при том, что в «доковидном» 2019 году приехали 7,43 млн отдыхающих, сказал глава регионального минкурортов Вадим Волченко.

«В совокупном доходе региона туризм занимает порядка 7%. Но понимаем, что за счет мультипликативного эффекта — это 25-30%», — добавил он.

По мнению Волченко, показатель может быть больше, если в Крым зайдут крупные игроки.

«В ближайшие пару лет у нас в планах 4-5 тыс. новых номеров, в течение пяти лет — до 20 тыс. новых номеров. Это то, что способно поменять экономическую ситуацию в Крыму и серьезно перезапустит многие смежные области, тот же транспорт. Гарантированные потоки, особенно круглогодичные, позволяют сюда заходить большим операторам, которых здесь пока нет», — отметил министр.

Новые отели актуальны для неосвоенных уголков региона, например, для западной части полуострова, полагает глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Она считает, что нужно для разнообразия и развития конкуренции «небольшое количество типовых «звездных» отелей».

«Но в Крыму по максимуму должны оставаться аутентичные территории. Для многих туристов это очень важно. Без них люди просто не поедут», — уверена Стамбульникова.

Внимания и участия заслуживают и заброшенные санатории в живописных уголках полуострова, добавила она.

При этом, подчеркнула Стамбульникова, делать ставку на рост турпотока без понимания реальности — лишь попытка заработать «быстрые деньги». По ее мнению, Крым не сможет принять 10 млн туристов (по крайней мере, в «высокий сезон», а вот если за год — пожалуй, да).

«Нам над этим надо работать. Это очень сложный, долгий и многоступенчатый процесс. К сожалению, сейчас многие за быстрые решения, — сказала глава Ассоциации малых отелей Крыма. — Но Крым — его уникальность, природу — надо беречь по максимуму. Я была на Севастопольской большой тропе в этом году — один из поселков превратился в сплошную помойку. Я не хочу такой Крым!».

Координатор общественного движения в защиту побережья Крыма Маргарита Малашкова отметила еще один тренд этого сезона — россияне стали чаще путешествовать на личном автомобиле.

«Для заповедных крымских территорий прошедший сезон стал очень большим испытанием на прочность. По количеству автомобилей и любителей палаточного отдыха «дикарем» лето 2020 года не сравнится ни с каким другим. Опасаясь нового вируса, люди стали массово ехать в Крым на автомобилях, отдавая предпочтение «дикому» отдыху, — рассказала Малашкова. — Понятие «дикий» в данном случае можно использовать буквально. Например, на территории проектируемой ООПТ «Ойбурский парк» в один из выходных дней я насчитала более 150 припаркованных машин прямо на берегу моря. Люди живут на берегу неделями, устанавливают на дощечках туалеты, вбивают в деревья гвозди (видимо, для сушки вещей), ломают ветки краснокнижных деревьев для костра, оставляют после своего пребывания груды мусора, который потом мы, местные жители, должны собрать и вывезти».

Крым в виду небольшой площади и так перенаселен (больше 2,5 млн человек, большинство живет на побережье), при этом нет очистных, парковок, своевременного вывоза мусора, констатировала Маргарита Малашкова.

«Летом особенно это было очевидно. Многие города, например, Евпатория (особенно район Старого города с его витиеватыми узкими улочками), изначально не рассчитаны на такой колоссальный автомобильный пресс. Задыхается не только дикая природа, но и города.

Безусловно, мы живем в стране капитализма, и когда принимаются те или иные решения, связанные с получением прибыли, природоохранная политика остается где-то в стороне. Если вы зайдете на сайт ФГИС ТП и посмотрите, например, предлагаемый генеральный план развития Евпатории, то увидите, что часть пляжа при въезде в город (не каждый российский город может похвастаться такими шикарными историческим видами) уже отдана под автокемпинг. Это побережье даже не относится к категории «пляж», и становится очевидным, что рано или поздно под такие автокемпинги, глемпинги, гостиницы и так далее постепенно подомнут все побережье западного Крыма, не оставив первозданной природы», — посетовала координатор общественного движения в защиту побережья Крыма.

Ну, и куда деть водный дефицит полуострова? В прошлом году глава госкомводхоза Крыма Игорь Вайль уже «обвинил» туристов, что они израсходовали «лишние» 3 млн кубов воды. Это в числе прочего «привело к обмелению питьевых источников Крыма», пожаловался Вайль, слова которого привело агентство «Крыминформ».

На данный момент ситуация с водой на полуострове критическая. Пустые водохранилища и водоснабжение по часам вряд ли понравятся потенциальным гостям региона.

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