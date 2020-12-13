Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты

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Тестирование проводилось на 260 пациентах с COVID-19.

Американские ученые выяснили, что зубные пасты с содержанием цинка и олова убивают коронавирус COVID-19 на 99,9 процента за 2 минуты.

Результаты лабораторных тестов опубликованы в British Dental Journal.

Ученые задались целью выяснить, можно ли снизить темп распространения коронавируса, использую средства для гигиены рта.

Помимо зубных паст, высокую эффективность показал и ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния. Он нейтрализовал коронавирус за 30 секунд.

Вывод американских ученых гласит – часть зубных паст и жидкостей для полоскания могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2.

Тестирование проводилось на 260 пациентах с COVID-19.

В тексте использованы материалы: Форпост

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