Коронавирус в Крыму
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Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты
фото © proprikol.ru
Тестирование проводилось на 260 пациентах с COVID-19.
Американские ученые выяснили, что зубные пасты с содержанием цинка и олова убивают коронавирус COVID-19 на 99,9 процента за 2 минуты.
Результаты лабораторных тестов опубликованы в British Dental Journal.
Ученые задались целью выяснить, можно ли снизить темп распространения коронавируса, использую средства для гигиены рта.
Помимо зубных паст, высокую эффективность показал и ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния. Он нейтрализовал коронавирус за 30 секунд.
Вывод американских ученых гласит – часть зубных паст и жидкостей для полоскания могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2.
Тестирование проводилось на 260 пациентах с COVID-19.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Названы самые опасные распространители коронавируса. Носители COVID-19, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение долгого времени, являются самыми опасными распространителями инфекции в России.
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Тестирование проводилось на 260 пациентах с COVID-19.
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