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Коронавирус в Крыму

Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты

16:07 воскресенье, 13 декабря 2020
Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты

фото © proprikol.ru

Тестирование проводилось на 260 пациентах с COVID-19.

Американские ученые выяснили, что зубные пасты с содержанием цинка и олова убивают коронавирус COVID-19 на 99,9 процента за 2 минуты.

Результаты лабораторных тестов опубликованы в British Dental Journal.

Ученые задались целью выяснить, можно ли снизить темп распространения коронавируса, использую средства для гигиены рта.

Помимо зубных паст, высокую эффективность показал и ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния. Он нейтрализовал коронавирус за 30 секунд.

Вывод американских ученых гласит – часть зубных паст и жидкостей для полоскания могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2.

Тестирование проводилось на 260 пациентах с COVID-19.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названы самые опасные распространители коронавируса. Носители COVID-19, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение долгого времени, являются самыми опасными распространителями инфекции в России.

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Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом. Нужно лишь выполнить одно условие.

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