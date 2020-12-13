На новогодние праздники частота полетов в Крым увеличится на треть

Эксперты в сфере авиапутешествий заявили, что на новогодние праздники на 30% увеличится частота полетов в Симферополь и ряд других городов, сообщает портал «АвиаПОРТ».

По данным ресурса, наравне с Симферополем популярностью для авиапутешествий также пользуются Сочи, Калининград и Мурманск. Кроме этого, крымская столица войдет в пятерку популярных городов вместе с Санкт-Петербургом, Калининградом, Краснодаром и Сочи.

По этим направлениям авиакомпании выполнят больше 1600 рейсов в новогодние праздники.

Ранее российский сервис бронирования жилья Tvil.ru сообщал, что Ялта и Севастополь популярных городов для рождественских путешествий. В топе городов также есть Сочи, Санкт-Петербург, сибирский горнолыжный курорт Шерегеш, Казань, Кисловодск и Кировск.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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