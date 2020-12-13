Новый год в Крыму
Развитие сюжета: Ноу-хау по-крымски: новогодние вечеринки в отелях проведут в номерах ● Цены на новогоднюю аренду квартир в Крыму выросли почти на 20 процентов ● Власти России подготовили правила «безопасного Нового года» ● «Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города ● Проценко показала, какой будет новая главная елка Симферополя
На новогодние праздники частота полетов в Крым увеличится на треть
Эксперты в сфере авиапутешествий заявили, что на новогодние праздники на 30% увеличится частота полетов в Симферополь и ряд других городов, сообщает портал «АвиаПОРТ».
По данным ресурса, наравне с Симферополем популярностью для авиапутешествий также пользуются Сочи, Калининград и Мурманск. Кроме этого, крымская столица войдет в пятерку популярных городов вместе с Санкт-Петербургом, Калининградом, Краснодаром и Сочи.
По этим направлениям авиакомпании выполнят больше 1600 рейсов в новогодние праздники.
Ранее российский сервис бронирования жилья Tvil.ru сообщал, что Ялта и Севастополь популярных городов для рождественских путешествий. В топе городов также есть Сочи, Санкт-Петербург, сибирский горнолыжный курорт Шерегеш, Казань, Кисловодск и Кировск.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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