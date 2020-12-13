Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Снова антирекорд: в Крыму 350 новых заражений коронавирусом ● COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки ● В Севастополе бригаду «скорой помощи» приходится ждать по 12 часов ● Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Минздрав Крыма: труп не лежал целые сутки в палата с ковид-больными
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В Министерстве здравоохранения Крыма опровергли информацию о трупе, пролежавшем целые сутки в палате с COVID-положительными пациентами.
- Администрация Ленинской больницы опровергает информацию, опубликованную в социальных сетях о том, что якобы в инфекционном стационаре для лечения новой коронавирусной инфекции медицинский персонал длительное время не перемещал тело одного из умерших пациентов из палаты, - подчеркнули в ведомстве.
Историю о «молчаливом» соседе распространила в социальных сетях некто Эвелина, с чьей бабушкой и произошел этот инцидент. Пролежавший в палате целые сутки труп убрали после того, как сама Эвелина обратилась на горячую линию главы Крыма Сергея Аксенова.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
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