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Коронавирус в Крыму

Минздрав Крыма: труп не лежал целые сутки в палата с ковид-больными

10:21 воскресенье, 13 декабря 2020
Ленино
Минздрав Крыма: труп не лежал целые сутки в палата с ковид-больными

фото © pixabay.com

В Министерстве здравоохранения Крыма опровергли информацию о трупе, пролежавшем целые сутки в палате с COVID-положительными пациентами.

- Администрация Ленинской больницы опровергает информацию, опубликованную в социальных сетях о том, что якобы в инфекционном стационаре для лечения новой коронавирусной инфекции медицинский персонал длительное время не перемещал тело одного из умерших пациентов из палаты, - подчеркнули в ведомстве.

Историю о «молчаливом» соседе распространила в социальных сетях некто Эвелина, с чьей бабушкой и произошел этот инцидент. Пролежавший в палате целые сутки труп убрали после того, как сама Эвелина обратилась на горячую линию главы Крыма Сергея Аксенова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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