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Водный кризис

Крымские ученые придумали хитрую схему решения проблем с водой

18:16 воскресенье, 13 декабря 2020
Крымские ученые придумали хитрую схему решения проблем с водой

фото © Новости Крыма

На полуострове хотят построить водооборотный цикл.

Крымские ученые предложили организовать водооборотный цикл для того, чтобы на полуострове стало больше питьевой воды.

Как сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, в районе села Красное нужно построить водозабор и перенаправить воду в Межгорный гидроузел, а благодаря Вилинскому и Ивановскому водозаборам вода вновь будет возвращаться в Симферополь.

- Этот водооборотный цикл заполняется постепенно. И когда он будет заполнен - то не будет исчерпывать воды, а будет крутиться в постоянном режиме. Таким образом, все дополнительные воды, которые попадают в русло реки Салгир , могут подаваться аграриям которые будут находиться ниже точки забора воды из реки Салгир, - заявил он в интервью «Вести Крым».

В тексте использованы материалы: КП-Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прямо по улице: симферопольцы сняли на видео реки из уличных бочек. В Симферополе очевидцы в соцсетях сообщают, что в крымской столице не только убирают с улиц большие емкости для воды, ранее установленные на улицах для нужд местного населения, но и спускают иp них воду, которая просто течет по улицам.

«Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города. Забор воды из озера Могаби для водоснабжения Ялты начнется в ближайшее время.

В Алуште тоже начнут массово отключать воду. В ГУП РК «Вода Крыма» предложили властям Алушты отключать воду в дневное время из-за обмеления водохранилища, сообщила глава администрации города Галина Огнева на своей странице в соцсетях.

Крымчане продолжают добывать воду из отопительной системы. Жильцы многоквартирного дома по улице Воровского в столице Крыма могут остаться без тепла из-за соседа, который сливает воду из батареи.

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