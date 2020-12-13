Водный кризис
Развитие сюжета: Прямо по улице: симферопольцы сняли на видео реки из уличных бочек ● Как засуха в Крыму повлияла на животный мир ● Роскосмос предложил Крыму проект опреснительного завода ● «Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города ● В Алуште тоже начнут массово отключать воду
Крымские ученые придумали хитрую схему решения проблем с водой
фото © Новости Крыма
На полуострове хотят построить водооборотный цикл.
Крымские ученые предложили организовать водооборотный цикл для того, чтобы на полуострове стало больше питьевой воды.
Как сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, в районе села Красное нужно построить водозабор и перенаправить воду в Межгорный гидроузел, а благодаря Вилинскому и Ивановскому водозаборам вода вновь будет возвращаться в Симферополь.
- Этот водооборотный цикл заполняется постепенно. И когда он будет заполнен - то не будет исчерпывать воды, а будет крутиться в постоянном режиме. Таким образом, все дополнительные воды, которые попадают в русло реки Салгир , могут подаваться аграриям которые будут находиться ниже точки забора воды из реки Салгир, - заявил он в интервью «Вести Крым».
В тексте использованы материалы: КП-Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прямо по улице: симферопольцы сняли на видео реки из уличных бочек. В Симферополе очевидцы в соцсетях сообщают, что в крымской столице не только убирают с улиц большие емкости для воды, ранее установленные на улицах для нужд местного населения, но и спускают иp них воду, которая просто течет по улицам.
«Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города. Забор воды из озера Могаби для водоснабжения Ялты начнется в ближайшее время.
В Алуште тоже начнут массово отключать воду. В ГУП РК «Вода Крыма» предложили властям Алушты отключать воду в дневное время из-за обмеления водохранилища, сообщила глава администрации города Галина Огнева на своей странице в соцсетях.
Крымчане продолжают добывать воду из отопительной системы. Жильцы многоквартирного дома по улице Воровского в столице Крыма могут остаться без тепла из-за соседа, который сливает воду из батареи.
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Крымские ученые придумали хитрую схему решения проблем с водой
На полуострове хотят построить водооборотный цикл.
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